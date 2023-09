Technologia rozpoznawania pysków. Nowatorskie narzędzie odnajdzie psa czy kota

Prezes PiS zapowiada powrót do radykalnej reformy sądów, szczególnie Sądu Najwyższego. Czy będzie miał siły, by dokończyć to, co zaczął w pierwszej kadencji swoich rządów? Zdecyduje się na odgrzanie ostrego konfliktu z Brukselą i kolejne sprawy przed TSUE?