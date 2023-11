Czeski bot ma zachwycić dzieci. To bajeczna technologia

- Duża część z nich jest opracowywana przez naszych specjalistów i przechodzi przez liczne procesy weryfikacji. Dodatkowo zawsze staramy się zapewnić lokalny element kulturowy, dlatego dbamy o to, aby w każdym kraju dostępne były ulubione baśnie znane tam od pokoleń. W polskiej wersji mamy takie historie jak te o Panu Twardowskim czy Smoku Wawelskim, a także najsłynniejsze światowe tytuły, jak baśnie Braci Grimm i Hansa Christiana Andersena - wylicza prezes Readmio.

Ale szczególnie cenna jest pomoc sztucznej inteligencji przy tworzeniu efektów dźwiękowych. Wystarczy bowiem przeczytać np. zdanie: "wilk dmuchnął w słomiany domek", a bot zaszyty w Readmio automatycznie odtworzy dźwięk dmuchania. Dźwięki z aplikacji mają wciągać dziecko w wir wydarzeń, jednocześnie wspierając rozwój jego wyobraźni i wrażliwości.

Imponujący potencjał EdTech

Tzw. branża EdTech, w której działa Readmio (innowacje w edukacji) ma spory potencjał. Według raportu Grand View Research, w ub. r. rynek ten wart był 123 mld dol., a prognozy wskazują, że średniorocznie (CAGR) będzie on rósł o przeszło 16 proc. i do 2030 r. sięgnie on 348 mld dol. Tylko w ostatnim roku fundusze VC zainwestowały ponad 10 mld dol. w powstające startupy w sektorze EdtTech. - Spółki z branży edukacyjnej utrzymują imponujący CAGR w ciągu ostatnich 10 lat. Świadczy to o ciągłej sile i perspektywach rozwoju sektora. Dostrzegamy ten ogromny potencjał, co skłoniło nas do zainwestowania w Readmio - komentuje Adam Ďurica, menedżer inwestycyjny w Zero One Hundred.

Potencjał rynku potwierdza też rozwój Readmio - tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy zanotował on wzrost przychodów na poziomie 280 proc. Zdaniem prezesa start-upu, współczesny świat i wpływ smartfonów na życie dzieci powoduje obawę co do jakości czasu, jaki dzieci spędzają ze swoimi rodzicami. - Aplikacje, takie jak Readmio, doskonale łączą tradycję czytania z nowoczesnymi narzędziami, tworząc wyjątkowe doświadczenia - zaznacza Jozef Šimko. I dodaje, że odpowiednio opracowana technologia, jak i jej inteligentne zastosowanie, wpływa pozytywnie na zdolność dzieci do utrzymania koncentracji. - Tworzy to przy tym wartościowe interakcje między rodzicami, a dziećmi - zauważa twórca aplikacji.

Przywołuje on przy tym badania, przeprowadzone przez naukowców z Ohio State University. Wykazały one, że dzieci, którym czytano pięć książek dziennie w wieku 5 lat, miały kontakt z aż 1,4 mln słów więcej niż ich rówieśnicy, którym nie czytano w ogóle. Polscy rodzice dobrze zdają sobie z tego faktu sprawę, co pokazuje badanie przeprowadzone przez Empik - wedle niego aż 70 proc. maluchów w wieku do 5 lat codziennie miało styczność z książkami, a kolejne 20 proc. sięgało po nie wspólnie z rodzicami kilka razy w tygodniu. Zdaniem Šimko te wyniki pokazują, jak ważne dla Polaków jest wspólne czytanie ze swoimi pociechami.