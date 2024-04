Polski król nanodruku chce podbić USA. Jeden z kilku graczy na świecie

Notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na OpenMarket we Frankfurcie polski start-up XTPL wzmacnia swoją pozycję w USA. Firma z branży deep tech, która dostarcza rozwiązania precyzyjnego druku dla globalnego rynku mikroelektroniki, zdobyła właśnie dużego klienta w Kalifornii. Sama planuje się zaś zadomowić na drugim wybrzeżu, w Bostonie.

Zaawansowane chipy

Branża, w której działa XTPL, jest niezwykle perspektywiczna – opracowywana przez Polaków technologia może zostać bowiem wykorzystana m.in. przy połączeniach elektronicznych w zaawansowanych układach scalonych, rozwiązaniach internetu rzeczy, a także elektronice drukowanej przestrzennie czy hybrydowej giętkiej elektronice.

Firma jeszcze w I półroczu br. dostarczy urządzenie Delta Printing System (DPS) do nowego klienta w Kalifornii, które będzie wykorzystywane w pracach nad mikromontażem w zintegrowanych urządzeniach mikroelektronicznych. To już czwarta sprzedaż tego zaawansowanego urządzenia w USA – poprzednim nabywcą była m.in. notowana na Nasdaq firma z tzw. Wielkiej Piątki globalnych przedsiębiorstw branży ICT.

W XTPL podkreślają, że to dopiero początek ekspansji za oceanem, a pomóc w niej ma nowy menedżer – Urs Berger. Został on dyrektorem sprzedaży na Amerykę Płn. Wcześniej przez 16 lat pełnił kluczowe funkcje kierownicze w firmie Optomec. Ale nie tylko Berger pomoże wzmocnić pozycję spółki na tym wymagającym rynku – w II półroczu uruchomione zostanie bowiem pierwsze centrum sprzedażowe firmy. Zlokalizowane będzie w Bostonie. Znajdzie się tam również laboratorium, w którym potencjalni klienci będą mogli zapoznać się z działaniem technologii XTPL oraz ofertą produktową w postaci modułów do wdrożeń przemysłowych.