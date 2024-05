O niezwykłej polsko-fińskiej firmie pisze brytyjskie BBC. Satelity ICEYE, których jest już ponad 30, posiadają na wyposażeniu radar z syntetyczną aperturą (SAR), a to jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań technologicznych do prowadzenia obserwacji Ziemi jakie obecnie są dostępne. Wojna na Ukrainie potwierdziła użyteczność obrazowania radarowego, ale ich zastosowanie nie ogranicza się do działań militarnych.

Co potrafi satelitarny radar SAR?

Radary SAR oferuje obecnie kilka firm, ale największą jest start-up – założony przez Fina i Polaka – Rafała Modrzewskiego i Peeka Laurilla. Radary SAR są w stanie – za pomocą obrazowania teledetekcyjnego – zbierać dane o nieruchomych obiektach bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Skanowanie terenu przy pomocy wiązki radarowej może przenikać przez chmury i gromadzić dane nawet w warunkach zaciemnienia obserwowanego obszaru na Ziemi.

Wszystko to dzięki wysokiej rozdzielczości niezależnie od odległości czujników, które są zlokalizowane w przestrzeni kosmicznej. Oznacza to, że wysokość orbity, na której znajduje się satelita wyposażony w radar z syntetyczną aperturą nie wpływa na jakość przesyłanych obrazów. Do duża zaleta, ponieważ w dotychczasowych satelitach zdolnych do prowadzenia rozpoznania optycznego. odległość pomiędzy czujnikiem optycznym a obiektem znajdującym się na Ziemi jest kluczowa, by uzyskać dobry jakościowo obraz.

Satelity z Polski podbijają kosmos

Światowym liderem dostarczającym technologię SAR jest fińsko–polskie ICEYE, działające od 2014 roku. Pierwszy satelita SAR został opracowany do monitorowania dryfujących elementów lodu, które potencjalnie mogą stwarzać zagrożenie w środowisku morskim dla statków odbywających rejs w rejonach podbiegunowych. Następnie firma poszerzyła działalność. Od 2018 roku w przestrzeń kosmiczną wystrzelono ponad 30 satelitów tego rodzaju wyprodukowanych przez ICEYE, a w 2024 roku firma planuje wyniesienie przynajmniej 20 kolejnych.