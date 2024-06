Polak stworzył AI, która sama założy firmę czy zarezerwuje bilet. Światowi inwestorzy

Eleven Labs dopiero co został polskim jednorożcem. Spółka Matiego Staniszewskiego, wyceniana na ponad miliard dolarów, podbiła świat sztuczną inteligencją potrafiącą klonować i generować głos jedynie na podstawie tekstu. Teraz jej założyciel sam inwestuje w kolejne projekty AI. Właśnie wsparł start-up Zeta Labs, za którym stoi Fryderyk Wiatrowski.

Światowi inwestorzy w polskiej spółce

Do Zeta Labs od inwestorów w rundzie pre-seed popłynęło 11,7 mln zł. W transakcję zaangażowani byli, oprócz Staniszewskiego, Daniel Gross i Nat Friedman (to oni przewodzili rundzie). Ten pierwszy to były znaczący inwestor Ubera, niegdyś kierujący pracami w zakresie sztucznej inteligencji w Apple, były partner w Y-Combinator. Z kolei Friedman szefował niegdyś GitHub, czy doradzał Midjourney. Cała trójka to znaczące nazwiska w świecie AI. Fakt, że docenili projekt Wiatrowskiego, jest znaczący. Podobnie jak kwota, która popłynęła do start-upu (w rundzie uczestniczyły ponadto fundusze Kaya VC i Earlybird, czy anioł biznesu Bartek Pucek).

Zeta Labs prowadzi badania nad AI i rozwija autonomicznego agenta zdolnego do bardzo złożonych i wieloetapowych zadań. Jego pierwszym produktem jest JACE, asystent, który potrafi robić skomplikowane zadania w przeglądarce internetowej w sposób podobny do człowieka. Jego twórcy przekonują, iż wyprzedza inne dostępne dziś chatboty, których możliwości ograniczone są do odpowiadania na pytania. JACE korzysta z autorskiego modelu AWA-1 (Autonomous Web Agent-1), stworzonego przez Zeta Labs, dzięki czemu autonomicznie wykonuje powierzone mu zadania, radząc sobie z niedoskonałościami stron internetowych, pomagając w różnych zadaniach – od rezerwacji stolika w restauracji, po uruchomienie procesu rekrutacyjnego, czy założenie firmy.

Aby udowodnić skuteczność JACE zespół Zeta Labs przeprowadził testy, w których agent AI założył firmę. Prosta instrukcja wystarczyła, by poprowadził użytkownika przez stworzenie biznesplanu, rejestrację działalności, pozyskanie klienta i wygenerowanie przychodu w ciągu dwóch tygodni.

Jak powstał i kto stoi za start-upem Zeta Labs

Twórcami Zeta Labs są Wiatrowski oraz Peter Albert, który osiem lat temu prowadził swój pierwszy biznes e-commerce. Potem pracował w Meta (w zespole rozwijającym Llama 2). To tam poznał Fryderyka Wiatrowskiego. Od sierpnia ub. r. mają wspólny start-up.