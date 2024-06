Polska firma, która jest numerem 1 w USA, zapłaci za gole na Euro 2024

Czytaj więcej Opinie i komentarze Współzałożyciel polskiego Booksy ujawnia: Celujemy w ponad 10 mld dol. wartości Mamy 30 mln użytkowników, co daje pierwsze miejsce wśród aplikacji do umawiania wizyt, i w AppStore, i w Google Play. Nie tylko w USA, lecz także w 11 innych krajach – mówi Konrad Howard, współzałożyciel Booksy i anioł biznesu.

Booksy jest jedną z największych na świecie platform do rezerwacji wizyt online. Aplikacja założona w 2013 r. przez Batorego, ultramaratończyka i biznesmena (w Polsce stworzył m.in. aplikację iTaxi), udostępnia firmom, głównie salonom urody, ale także m.in. urzędom, czy bankom, narzędzie do zarządzania kalendarzem i pozyskiwania klientów. Użytkowników ma m.in. w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Hiszpanii, czy RPA. Niedawno współzałożyciel start-upu Konrad Howard mówił nam, że spółka ma już 30 mln użytkowników, co daje firmie pierwsze miejsce wśród aplikacji do umawiania wizyt – i w AppStore, i w Google Play.