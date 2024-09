Polski wynalazek odmieni ogniwa solarne. Są już patenty

Jak wyjaśnia, w tym wypadku potrzeba jedynie utworzyć „menisk” elektrolitu, który wypełni przestrzeń między powlekanym podłożem a mobilną głowicą z elektrodami. – Stosując tę metodę, można równie skutecznie powlekać materiały bez potrzeby zużywania tak dużych ilości zasobów – dodaje.

Produkcja innowacyjnych szyb

Na czym w praktyce polega odkrycie? Otóż między powlekaną powierzchnią a głowicą umieszczoną nad nią w odległości mniejszej niż 1 mm nanosi się niewielką ilość elektrolitu, który tworzy menisk (zakrzywiona powierzchnia cieczy) o szerokości do kilku milimetrów, tak by ciecz wypełniła przestrzeń między głowicą z elektrodami i podłożem. W procesie elektroosadzania menisk wraz z głowicą można przemieszczać po powlekanej powierzchni (sterowanie wspomaga prosty system dozowników i odsysaczy elektrolitu, które pracują w obrębie głowicy). Dzięki temu zużywana jest minimalna ilość roztworu. Elektrolit w trakcie pracy elektrod można uzupełniać lub wymieniać, a to oznacza, że całą operację można przeprowadzać na większych powierzchniach. Opracowana metoda może być rozszerzona o fotoosadzanie, co daje zupełnie nowe techniki nanoszenia powłok na powierzchniach.

– Przykładając w elektrodzie różne potencjały, możemy pewne obszary podłoża pokrywać cieńszymi warstwami, inne grubszymi, a w jeszcze innych zaprzestać pokrywania – zaznacza prof. Rysz. I dodaje, że opracowana metoda ma potencjał, by znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle.

Nową technologią można wykonywać powłoki o grubości nanometrów. Możliwe jest powlekanie materiałów różnymi metalami stosowanymi w galwanizacji – tlenkami metali o właściwościach półprzewodnikowych. – Stosując technikę fotoosadzania, możemy pokrywać np. cienkimi warstwami szlachetnych metali powierzchnie szklane czy ceramiczne, produkować szyby elektrochromowe, które przyciemniają się pod wpływem przyłożonego napięcia lub światła słonecznego, możliwe jest wytwarzanie podłoży o większej powierzchni, które są potrzebne do stosowania w organicznych ogniwach solarnych III generacji – wylicza Rysz.

Wynalazek objęto ochroną patentową na terenie Polski i zagranicy, co oznacza, że może być udzielana na niego licencja.