Jak sprytnie przekonać niezadowolonych z produktów i usług? Polska firma ma patent

Ponad 12 mln nowych opinii na temat produktów lub firm wystawianych jest co roku na platformie TrustMate.io. Internauci, którzy dokonali zakupu w sieci, mogą przyznać ocenę od jednej do pięciu gwiazdek. Ta pierwsza nota oznacza niezadowolenie, z kolei pięć gwiazdek to bardzo dobra ocena. Jednakże ponad 1,8 mln recenzji, czyli ok. 15 proc. wszystkich wystawionych, otrzymuje trzy gwiazdki. I wówczas wkracza właśnie AI.

AI pomoże przekonać niezadowolonych

Takie recenzje – dzięki specjalnym algorytmom opracowanym przez polski start-up – trafiają do tzw. inteligentnych mediacji. Jak tłumaczy Jerzy Krawczyk, prezes Trustmate.io, zautomatyzowany proces mediacji opinii, wspierany przez sztuczną inteligencję, to unikatowe narzędzie.

– AI interpretuje autonomicznie wszystkie recenzje, które otrzymuje firma sprzedająca w sieci. W przypadku takich, które otrzymały trzy lub mniej gwiazdek, system sam je wyłapuje i przekazuje do inteligentnych mediacji. Po analizie treści nasza platforma sama wskazuje, która osoba w danym podmiocie e-commerce powinna się zająć tą sprawą, i autonomicznie informuje ją o zaistniałym problemie. To wspomaga „dystrybucję problemów” bezpośrednio do zainteresowanych osób odpowiedzialnych np. za logistykę, jakość obsługi lub produktu czy za komunikację – tłumaczy Krawczyk. – System przypomina także sam, aby odpowiednie osoby reagowały we właściwym czasie, bowiem firma ma maksymalnie 21 dni na ustalenie przyczyn problemu oraz na prowadzenie rozmów z kupującym, aby ten zmienił zdanie – kontynuuje. I dodaje, że – co więcej – innowacyjny system może również całkowicie automatycznie uruchomić proces obsługi reklamacji.

Jak przekonuje nasz rozmówca, to działa. – O tym, że to efektywne narzędzie, świadczą dane – ponad 60 proc. opinii, czyli powyżej 1,1 mln recenzji w ciągu roku, które trafiły do mediacji, zostaje zmodyfikowanych przez kupujących na pozytywne – zapewnia.