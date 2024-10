Prąd popłynie z latawca. Polska firma rzuca wyzwanie wiatrakom i panelom solarnym

Njord Energy chce zrewolucjonizować OZE

Start-up to dzieło Sebastiana Szymańskiego, Bartosza Grecznera i Grzegorza Zwolińskiego. Firma z centralą we Wrocławiu i oddziałem w Krakowie rozwija system, który ma wyróżniać się na tle innych rozwiązań OZE, takich jak instalacje wiatrowe, wodne czy solarne, dzięki swojej mobilności i łatwości instalacji. Umieszczony w standardowym 20-stopowym kontenerze morskim może być transportowany na duże odległości, a jego instalacja nie wymaga budowy kosztownych dróg ani fundamentów. Dzięki temu rozwiązanie to można stosować w trudno dostępnych miejscach, np. w kopalniach odkrywkowych czy na wysypiskach, co dodatkowo minimalizuje ingerencję w środowisko. – Nasze rozwiązanie to przełom w energetyce odnawialnej – mobilność, łatwość instalacji i efektywność systemu sprawiają, że Njord Energy może dostarczać czystą energię tam, gdzie inne technologie zawodzą. Działamy na większych wysokościach, wykorzystujemy silniejsze wiatry, a wszystko to bez ingerencji w środowisko naturalne. To przyszłość OZE – tłumaczy Sebastian Szymański.

Jak zaznacza, niska masa systemu oraz możliwość łatwego zwinięcia sprawiają, że takie rozwiązania mają niski ślad węglowy i są przyjazne dla środowiska. Szymański zwraca przy tym uwagę, iż system ten w przeciwieństwie do tradycyjnych dużych turbin wiatrowych nie stanowi zagrożenia dla migrujących ptaków.

Polskie innowacje w energetyce

Njord Energy to niejedyny rodzimy projekt mający wdrożyć nowatorskie rozwiązania w energetyce. Łódzki WindTak skupia się np. na problemach eksploatacji turbin wiatrowych i poprawie ich efektywności energetycznej. Wykonuje analizy, które pozwalają na lepsze wykorzystanie wiatru, jak i potencjału turbiny (analizuje dane historyczne pracy turbiny, warunki pogodowe, charakterystykę terenu – tak opracowuje metody zwiększania efektywności energetycznej i wydłużenia czasu pracy turbiny). Z kolei spółka Viventi zaprojektowała wiatrak wykorzystujący pionową oś obrotu wirnika. Zyskano znaczne zwiększenie siły wiatru wpadającego do turbiny. W sektorze fotowoltaicznym mamy już uznane marki, jak wrocławski Saule Technologies (rozwija ogniwa perowskitowe) czy SunRoof (tworzy dachy solarne i opracował platformę do zarządzania energią).