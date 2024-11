Polski start-up podbił USA i wzbudził kontrowersje. Teraz zainwestuje nad Wisłą

ElevenLabs, jeden z najbardziej rozpoznawalnych start-upów z branży generatywnej AI, zainwestuje w naszym kraju 11 mln dol. (ok. 44 mln zł). Pieniądze wyłoży – jak wskazują w rodzimym start-upie – na „rozwój technologii AI w Polsce”. To budżet na najbliższe pięć lat. Firma otwiera także w Warszawie centrum R&D, w którym planuje, w ciągu roku, zatrudnić 30 specjalistów. Plan zakłada perspektywę wzrostu zespołu do 100 osób w kolejnych latach. Polskie biuro będzie także główną siedzibą ElevenLabs w UE.

Pierwszy polski jednorożec buduje ekosystem AI

Założona w 2022 r. przez Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego spółka jest dziś w gronie światowych liderów w sektorze generatywnej sztucznej inteligencji audio. Ten pierwszy oficjalny polski jednorożec (wcześniej o taki status, choć nieoficjalnie, sięgnąć miały DocPlanner oraz Booksy) tworzy narzędzia AI dla branży kreatywnej, wydawniczej i mediowej. Jednym słowem technologia rozwijana przez start-up sprawia, że treści cyfrowe są powszechnie dostępne, w dowolnym języku i z dowolnym głosem. Produkty ElevenLabs umożliwiają generowanie naturalnie brzmiących głosów i dźwięków w 32 językach.

Możliwości polskiej platformy, która jest w stanie sklonować dowolny głos, wykorzystując zaledwie kilkuminutową próbkę audio, wzbudziły wielkie kontrowersje i obawy w USA przed wykorzystaniem jej do przestępstw czy podrabiania głosów znanych ludzi. Nie przeszkodziło to jednak w szybkim rozwoju biznesu.



Obecnie z rozwiązania ElevenLabs korzysta ponad milion aktywnych użytkowników miesięcznie. O skali biznesu, który ma korzenie nad Wisłą, niech świadczy fakt, iż tylko od lutego br. firma wypłaciła ponad 1 mln dol. użytkownikom i lektorom, którzy udostępniają swoje głosy w Voice Library (to rozwijana przez społeczność biblioteka głosów ElevenLabs, z opcją monetyzacji). Ponadto, w ciągu 12 miesięcy ElevenLabs zebrało przeszło 101 mln dol. finansowania na ekspansję swojej platformy. Biznes Staniszewskiego i Dąbkowskiego przyciągnął takich inwestorów jak Andreessen Horowitz, Nat Friedman i Daniel Gross, Sequoia Capital czy Credo Ventures.