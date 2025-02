Teraz to boty szukają leków. Wielka szansa dla Europy

DeepMind to przykład porażki, jaką od wielu lat Europa ponosi na polu rozwoju projektów AI. Brytyjski start-up, uruchomiony w 2010 r., który miał potencjał stać się globalnym gigantem, na wzór OpenAI, szybko zaprzepaścił europejskie nadzieje. Ledwie cztery lata po starcie firma założona przez Demisa Hassabisa i Mustafę Suleymana, a więc jedne z wiodących nazwisk w branży sztucznej inteligencji, została wchłonięty przez Google’a (za śmieszną dziś kwotę 500 mln dol.). Teraz powiązany z DeepMind start-up Isomorphic Labs wchodzi na obszar, w którym Europa wciąż jeszcze ma mocną pozycję w AI.

„Cudowne” remedium

Isomorphic Labs, spółka zależna Google DeepMind, ma ambicję przekształcić receptury leków tworzone przez sztuczną inteligencję w leki ratujące życie. Dziś, gdy start-upy ścigają się, aby przekształcić magiczną moc algorytmów w rzeczywiste metody leczenia, Demis Hasabis, laureat Nagrody Nobla, rusza z ofensywą. Firma w najbliższych miesiącach chce rozpocząć testy jej pierwszych leków zaprojektowanych przy użyciu sztucznej inteligecji. – Mamy nadzieję, że do końca tego roku będziemy mieć kilka leków zaprojektowanych przez AI w badaniach klinicznych – ujawnił Hassabis podczas niedawnego Forum Ekonomicznego w Davos.

Potencjał odkrywania leków wspomaganych przez sztuczną inteligencję jest ogromny. Zamiast spędzać lata, a nawet dekady, na testowaniu farmaceutyków, algorytmy uczenia maszynowego mogą przeszukiwać góry danych, aby dostrzec wzorce i przewidzieć, które preparaty są w stanie tworzyć „cudowne” remedium. Eksperci wiedzą, że właśnie boty są szansą na szybsze opracowywanie nowych kuracji i niższe koszty tego procesu. Potencjał jest olbrzymi. Wedle szacunków obecnie co najmniej 460 start-upów AI pracuje nad odkrywaniem leków (globalnie płynie do nich ponad 60 mld dol. od inwestorów). Co ważne, obszar ten to już jeden z niewielu bastionów Europy, gdzie ta ma jeszcze znaczącą pozycję – analitycy podają, że ponad jedna czwarta start-upów w tym sektorze pochodzi właśnie ze Starego Kontynentu. Plany Google Deep Mind powinny więc dać europejskim innowatorom do myślenia.

Isomorphic Labs podpisała już umowę o współpracy ze szwajcarską firmą biotechnologiczną Novartis. A to nie koniec zagrożenia ze strony konkurencji zza oceanu. Ambitne plany ma także Exscientia. To „szkocki” start-up, wydzielony z Dundee University w 2012 r., który stał się jedną z pierwszych firm stosujących AI do odkrywania leków. W 2024 r. firma wprowadziła swojego pierwszego kandydata na lek zaprojektowanego przez AI do badań klinicznych na ludziach. Sukcesy te idą już jednak na konto Amerykanów. Firmę w ub.r. przejęło bowiem za ok. 690 mln dol. przedsiębiorstwo Recursion z USA.