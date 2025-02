Polacy oswoją DeepSeeka. Dodadzą mocy korporacjom w USA i Azji

Teraz firma chce wykonać kolejny krok i testuje integrację z DeepSeekiem, chińskim modelem AI, który przebojem od kilku tygodni podbija międzynarodowe rynki.

– Uwalniamy ukryty potencjał firm, a to przekłada się dla nich na potężne oszczędności – tłumaczy Bujak. I przekonuje, że dla najlepszych kooperacja z KYP.ai staje się wręcz przewagą konkurencyjną.

W spółce, która ma biura w Berlinie, Nowym Jorku oraz Tychach (tu działają m.in. zaplecze produktowe i dział IT), dodają, iż platforma pozwala zwiększyć efektywność zespołów w korporacjach o średnio 32 proc. Ale w KYP.ai pokazują więcej statystyk mówiących o skuteczności ich technologii. Rozwiązanie to ma bowiem poprawiać optymalizację kosztów i standaryzację procesów o odpowiednio 26 proc. i 78 proc, a także przyczyniać się do 34-proc. wzrostu automatyzacji procesów.

Cel? Ofensywa w USA

Jak pokazują wyniki firmy, to musi działać – w 2024 r. zanotowała ona bowiem wzrost przychodów o ponad 250 proc. (do poziomu kilkudziesięciu milionów złotych – szczegółów spółka nie ujawnia). Na tym start-up nie poprzestaje i deklaruje, iż w 2025 r. oczekuje trzycyfrowych zwyżek. W takie plany wierzą też inwestorzy. W ostatniej rundzie finansowania KYP.ai pozyskał 18,7 mln dol. (pieniądze wyłożył m.in. polski fundusz OTB Ventures). Adam Bujak nie ukrywa, że ma ambitne plany, i wskazuje na rozwój firmy w kierunku jednorożca.

KYP.ai, poza USA, weszła już na rynki australijski, chiński, a także zawitała w Indiach i Singapurze. Według Bujaka sięgnięcie po KYP.ai oznacza dla klientów potężną zmianę jakościową, ale to rozwiązanie dla odważnych liderów firm, zdających sobie sprawę z deficytów swoich organizacji.