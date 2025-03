Ukraina „krainą jednorożców”. Mimo wojny innowacyjne firmy odniosły światowy sukces

Rosyjska inwazja nie tylko nie przeszkodziła, ale wręcz napędziła branżę, która skupiła się na technologiach tzw. podwójnego zastosowania (z ang. dual use). Statystyki firmy Civitta pokazują, że ukraiński ekosystem start-upów należy do pierwszej trójki najszybciej rozwijających się w Europie Środkowo-Wschodniej. Co więcej, z punktu widzenia jego wartości jest czwartym w regionie, po Polsce, Estonii i Czechach.

Które innowacyjne spółki osiągnęły sukces w Ukrainie?

W branży o Ukrainie już mówi się jako o „cyfrowym tygrysie” – w okresie od 2013 do 2024 r. wkład sektora IT w PKB tego kraju wzrósł bowiem niemal sześciokrotnie, a jego udział w eksporcie usług osiągnął imponujące 41 proc. W tym okresie osiem start-upów zza naszej wschodniej granicy osiągnęło wycenę 1 mld dol., uzyskując status jednorożca (np. Grammarly, GitLab i Creatio). Szacuje się, iż dziesięć kolejnych firm jest bliskich tego kamienia milowego – podaje serwis The Recursive.

W latach 2022–2023 na Ukrainie działało ponad 2,3 tys. firm IT, które generowały ponad 14 mld dol. przychodów zza granicy. O skali boomu niech świadczy fakt, że rynek start-upowy w tym kraju w 2017 r. miał wartość 2,9 mld euro, gdy dziś to ok. 23 mld euro. Mimo wojny ukraińskie spółki technologiczne przyciągają inwestorów – w ub.r. zasilili oni takie podmioty kwotą ponad 310 mln dol.

Optymizm ukraińskich start-upów

Raport Polish-Ukrainian Startup Bridge pokazuje, że ukraińscy innowatorzy wykazują się dużym optymizmem – 90 proc. start-upów widzi duży potencjał wzrostu w przyszłości. Wiele o sytuacji branży w tym kraju mówią też dane UkraineInvest – wynika z nich, iż sektor IT wzrósł od 2021 r. z 4,5 do 6 proc. PKB. Alexandra Govorukha z Sigma Software Group podkreśla w rozmowie The Recursive, że sektor IT jest jedną z niewielu branż, które „pozostały na powierzchni” po inwazji. – Tysiące profesjonalistów IT pracuje w czasie przerw w dostawie prądu i nalotów, utrzymując reputację Ukrainy jako jednego z liderów w usługach IT – twierdzi.