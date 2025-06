Organy na zamówienie. Oni chcą przeprowadzić rewolucję w medycynie

Biodrukowane organy miałyby być wykorzystywane w przeszczepach. Specjaliści sądzą, że taki scenariusz będzie możliwy już w ciągu najbliższych 10-15 lat.

Reklama

Pierwsza na świecie wydrukowana „łata" na rany dla zwierząt, jaką stworzyli Litwini, to milowy krok w biotechnologii. Start-up z Wilna tworzy w taki sposób funkcjonalne struktury tkankowe. Do tego celu wykorzystano autorski system laserowy, który pozwala precyzyjnie rozmieszczać żywe komórki i biomateriały w trójwymiarowych strukturach. Technologia ta imituje naturalne układy biologiczne, a w przyszłości może pozwolić na tworzenie całych organów, idealnie dopasowanych do anatomicznych potrzeb pacjentów.

Najpierw zwierzęta, potem ludzie

Prezes Vital3D Vidmantasa Šakalysa przekonuje, że w tym projekcie nie chodzi o biznes, ale o „osobistą misję". Po śmierci bliskiej mu osoby, która cierpiała na raka pęcherza, postanowił opracować drukowane nerki, by ratować życie innym. Zanim jednak Vital3D osiągnie ten cel, potrzebuje produktu, który pozwoli sfinansować dalsze badania.