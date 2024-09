Google wprowadza ważną zmianę w działaniu swojej aplikacji Mapy. Jest ona związana z funkcją tzw. Osi czasu, która pozwala prześledzić listę odwiedzonych miejsc oraz tras przebytych przez użytkownika w przeszłości. O co dokładnie chodzi?

Na czym polegają zmiany w Mapach Google?

Obecne zmiany w Mapach Google były zapowiadane jeszcze w 2023 roku. Dotyczą one osób, które mają włączoną w aplikacji Oś czasu i tym samym aktywną historię lokalizacji. Do tej pory informacje o miejscu pobytu użytkownika, pokonanych trasach i odwiedzonych punktach były gromadzone w chmurze. W celu zwiększenia prywatności od teraz dane na ten temat będą zapisywane lokalnie na urządzeniu lub urządzeniach, które są powiązane z kontem Google. Oznacza to, że nie będą one już przechowywane na serwerach firmy.

Aby jednak było to możliwe, użytkownik musi wyrazić zgodę na przeniesienia historycznych danych. Ma na to czas do 15 września. Osoby, które spóźnią się z udzieleniem zgody, utracą historię ulubionych miejsc oraz przeszłych podróży.

Co zrobić, aby nie utracić danych z Map Google?

Google informował użytkowników aplikacji o planowanych zmianach w mailach, które były wysyłane transzami. Zgodę na przeniesienie danych historycznych można wyrazić za pośrednictwem linku z otrzymanego maila lub bezpośrednio w aplikacji, w ustawieniach Osi czasu, potwierdzając chęć jej zachowania. Dodatkowo można wybrać, jak długo dane o podróżach mają być przechowywane na koncie. Przykładowo mogą one być automatycznie usuwane po 3 miesiącach lub przechowywane do momentu, aż użytkownik nie zadecyduje o ich usunięciu. Po wyrażeniu zgody nowe dane będą zapisywane na wszystkich urządzeniach, które są powiązane z kontem Google, nawet na tych, na których historia lokalizacji była wcześniej wyłączona.