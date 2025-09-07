Apple odsłania iPhone’a 17. Czy Trump podbije ceny produktów koncernu?

Szczegóły wydarzenia, które odbędzie się 9 września w Steve Jobs Theater w Cupertino w Dolinie Krzemowej, nie są znane, ale nieoficjalnie wiadomo, że podobnie jak przed rokiem Apple zaprezentuje cztery nowe modele smartfonów oraz odświeżone wersje zegarków Apple Watch i słuchawek AirPods. Gwoździem programu ma być iPhone 17 Air, najsmuklejszy telefon w historii firmy, którego grubość wyniesie zaledwie 5,5 mm, podczas gdy obecnie sprzedawany model iPhone 16 Pro ma 8,25 mm. W efekcie jednak użytkownicy otrzymają tylko jeden tylny aparat, a pojemność baterii może ulec zmniejszeniu. – Smuklejsza forma może wzbudzić zainteresowanie – napisali analitycy Goldman Sachs – ale kompromisy, takie jak krótszy czas pracy baterii, mogą utrudnić rywalizację z podstawowymi modelami Apple.

Standardowy iPhone 17 ma zyskać funkcje zarezerwowane dotąd dla droższych modeli Apple’a, w tym większy, 6,3-calowy wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz oraz nową przednią kamerę o rozdzielczości 24 Mpix. Z kolei modele Pro przejdą lifting designu – system aparatów zostanie umieszczony w prostokątnej, poziomej listwie na całą szerokość obudowy. Apple może w nich zrezygnować z tytanu na rzecz aluminium, co obniżyłoby wagę i koszty produkcji. Zgodnie z przeciekami, m.in. z wewnętrznych dokumentów niemieckich operatorów, przedsprzedaż ruszy 12 września, a regularna sprzedaż tydzień później.

To największa zmiana od lat. Ma na celu pobudzenie sprzedaży w okresie stagnacji na rynku smartfonów i wzmocnienie pozycji firmy wobec konkurencji z Chin.

Czy iPhone’y podrożeją?

W zeszłym roku firma wprowadziła cztery modele iPhone’a 16: bazowy w cenie 829 dol., 16 Plus za 899 dol., 16 Pro za 999 dol. i 16 Pro Max za 1 199 dol. Eksperci prognozują, że teraz cena nowego cienkiego modelu wyniesie ok. 899 dol., czyli tyle, co iPhone 16 Plus. Nie można jednak wykluczyć podwyżki. Wciąż jednak byłby tańszy niż cienki Galaxy Edge Samsunga, który zadebiutował w tym roku w cenie 1 099 dol.