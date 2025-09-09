Reklama

Apple pokazał iPhone’a 17. Kiedy i w jakiej cenie trafi do sprzedaży w Polsce?

Koncern z Cupertino zaprezentował cztery warianty iPhone’a, w tym ultra-cienki model Air, zegarki Apple Watch Series 11, SE 3 i Ultra 3, a także AirPods Pro 3. Sprzęty debiutują z zaawansowanymi funkcjami AI i autorskimi chipami.

Aktualizacja: 09.09.2025 22:22 Publikacja: 09.09.2025 21:15

Tim Cook na scenie w siedzibie Apple w Cupertino pokazał nową linię flagowych urządzeń

Tim Cook na scenie w siedzibie Apple w Cupertino pokazał nową linię flagowych urządzeń

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie innowacje pojawią się w rodzinie iPhone 17?
  • Co wyróżnia najnowszą generację zegarków Apple Watch?
  • Jakie ulepszenia wprowadzono w słuchawkach AirPods Pro 3?
  • Jakie są ceny nowych urządzeń Apple na polskim rynku?

Coroczna premiera produktów Apple tym razem nie zaskoczyła. Trudno mówić o rewolucji, a nawet powiewie świeżości, choć za taki można uznać najcieńszy jak dotąd smartfon z logo nadgryzionego jabłka – Air. Jest też parę nowych funkcjonalności, ale to nie przełom.

Ile kosztuje nowy iPhone?

Tim Cook na scenie w siedzibie Apple w Cupertino pokazał nową linię flagowych urządzeń. Do sprzedaży, już 19 września (przedsprzedaż startuje 13 września) trafią iPhone 17, bardzo lekki i smukły iPhone Air, a także iPhone 17 Pro i 17 Pro Max. Kluczowe nowości to potężny chip A19 Pro, „radykalnie przeprojektowany” system selfie (frontowa kamera Center Stage na kwadratowym sensorze i AI do kadrowania), łączność Wi-Fi 7 (chip N1) oraz rewolucyjny system termiczny w wersji Pro. Ekrany zapewniają adaptacyjne odświeżanie 120 Hz, są jaśniejsze (3000 nitów) i odporniejsze na zarysowania (Ceramic Shield 2). Uwagę zwraca iPhone Air – najcieńszy i najlżejszy model w historii z obudową z tytanu. Z tyłu w modelach Pro po raz pierwszy wszystkie trzy obiektywy (główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw) mają matryce 48 MP, a teleobiektyw oferuje aż 8-krotny zoom optycznej jakości.

Czytaj więcej

Prezydent Donald Trump wymusza inwestycje koncernów w USA. Prezes Apple Tim Cook może być zmuszony p
Globalne Interesy
Apple odsłania iPhone’a 17. Czy Trump podbije ceny produktów koncernu?

Wszystkie urządzenia z iOS 26 i rozbudowanymi funkcjami Apple Intelligence oraz obsługą eSIM trafią na polski rynek. Najtańsza wersja iPhone’a 17 to wydatek 3999 zł. Za model 17 Air trzeba będzie zapłacić 5299 zł, za iPhone’a 17 Pro – 5799 zł, zaś Pro Max – 6299 zł (wszystkie te ceny dla wersji z 256 GB pamięci).

Reklama
Reklama

Nowości Apple: ocena snu i tłumaczenie na żywo

Nowa generacja Apple Watch to największa od lat aktualizacja hardware’u. Seria 11 otrzymała 5G, zupełnie nowy, wytrzymały ekran (iNX glass + ceramiczna powłoka), 24 h pracy na jednym ładowaniu i zaawansowane funkcje zdrowotne. Nowość: zegarek rozpoznaje wzorce nadciśnienia dzięki algorytmom AI, a ocena snu „sleep score” została oparta na danych z największych badań klinicznych. Ultra 3 wyróżnia się największym i najjaśniejszym ekranem w historii oraz obsługą łączności satelitarnej, a SE 3 zadebiutował z chipem S10 i „zawsze włączonym” wyświetlaczem. Wszystkie zegarki mają aluminiowe lub tytanowe koperty z recyklingu, odświeżone paski i watchOS 26 z nowymi aplikacjami. Model Series 11 w Polsce kosztować będzie minimum 1899 zł, a SE 3 – od 1099 zł. Za wersję Ultra 3 zapłacić należy ok. 3799 zł (ceny zależą od rozmiaru).

Czytaj więcej

iPhone 16 pro cieszy się dużym zainteresowaniem, choć premiera modelu 17 za rogiem
Gadżety
Polacy zaskoczyli. Choć nowy iPhone nadchodzi, wolą starszy model

Z kolei słuchawki AirPods Pro 3 koncern z Cupertino reklamuje jako najbardziej zaawansowane słuchawki douszne tej marki. Nowy system ANC (trzykrotnie skuteczniejszy niż poprzednik), nowy układ mikrofonów i algorytmy AI zapewniają fenomenalną jakość dźwięku. Pojawił się sensoryczny pomiar tętna podczas treningów oraz synchronizacja danych z aplikacją Fitness. AirPods Pro 3 wspierają tłumaczenia „na żywo” i są odporne na pot (IP57). Słuchawki mają nowe, lepiej dopasowane końcówki i czas pracy do 8 h na jednym ładowaniu (10 h w trybie transparentności). Cena to 1099 zł.

AI z logo nadgryzionego jabłka

Wśród nowości Apple warto zwrócić uwagę na kilka rozwiązań. Przede wszystkim chodzi o nowe chipy: Apple N1 (autorska łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread) oraz modem C1X (ekstremalnie energooszczędny). Są też nowości w MagSafe (bardzo płaska bateria i lekkie etui), a także rozbudowane funkcje AI, m.in. Apple Intelligence z generatywną obsługą poleceń głosowych. AI napędza wspomniane tłumaczenia w AirPods, inteligentne kadrowanie w aparacie czy funkcję Workout Buddy, czyli głosowego asystenta motywującego podczas ćwiczeń. Koncern z logo nadgryzionego jabłka mocno podkreśla, że większość obliczeń odbywa się na urządzeniu, co ma gwarantować najwyższy poziom prywatności.

Wszystkie sprzęty bazują na iOS 26 lub watchOS 26.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Apple Marki iPhone

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie innowacje pojawią się w rodzinie iPhone 17?
  • Co wyróżnia najnowszą generację zegarków Apple Watch?
  • Jakie ulepszenia wprowadzono w słuchawkach AirPods Pro 3?
  • Jakie są ceny nowych urządzeń Apple na polskim rynku?
Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Transakcja jest kamieniem milowym w dążeniu UE do osiągnięcia cyfrowej suwerenności w starciu z potę
Globalne Interesy
Europa kontratakuje w wyścigu AI. Sojusz i potężna inwestycja
Prezydent Donald Trump wymusza inwestycje koncernów w USA. Prezes Apple Tim Cook może być zmuszony p
Globalne Interesy
Apple odsłania iPhone’a 17. Czy Trump podbije ceny produktów koncernu?
Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem świata. Jego majątek może jeszcze mocno wzrosnąć
Globalne Interesy
Rekordowe wynagrodzenie w historii? Elon Musk może dostać od firmy bilion dolarów
Google, największa firma w branży internetowej, uniknie drastycznego scenariusza
Globalne Interesy
Sąd ogranicza monopol Google’a. Gigant odetchnął jednak z ulgą
Jeszcze niedawno szef Salesforce Marc Benioff przekonywał, że AI będzie raczej asystentem i narzędzi
Globalne Interesy
Tak wielkich zwolnień za sprawą AI jeszcze nie było. Gigant IT tnie tysiące etatów
Reklama
Reklama
e-Wydanie