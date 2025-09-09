Apple pokazał iPhone’a 17. Kiedy i w jakiej cenie trafi do sprzedaży w Polsce?

Aktualizacja: 09.09.2025 22:22 Publikacja: 09.09.2025 21:15
Tim Cook na scenie w siedzibie Apple w Cupertino pokazał nową linię flagowych urządzeń
Foto: Bloomberg
Coroczna premiera produktów Apple tym razem nie zaskoczyła. Trudno mówić o rewolucji, a nawet powiewie świeżości, choć za taki można uznać najcieńszy jak dotąd smartfon z logo nadgryzionego jabłka – Air. Jest też parę nowych funkcjonalności, ale to nie przełom.
Tim Cook na scenie w siedzibie Apple w Cupertino pokazał nową linię flagowych urządzeń. Do sprzedaży, już 19 września (przedsprzedaż startuje 13 września) trafią iPhone 17, bardzo lekki i smukły iPhone Air, a także iPhone 17 Pro i 17 Pro Max. Kluczowe nowości to potężny chip A19 Pro, „radykalnie przeprojektowany” system selfie (frontowa kamera Center Stage na kwadratowym sensorze i AI do kadrowania), łączność Wi-Fi 7 (chip N1) oraz rewolucyjny system termiczny w wersji Pro. Ekrany zapewniają adaptacyjne odświeżanie 120 Hz, są jaśniejsze (3000 nitów) i odporniejsze na zarysowania (Ceramic Shield 2). Uwagę zwraca iPhone Air – najcieńszy i najlżejszy model w historii z obudową z tytanu. Z tyłu w modelach Pro po raz pierwszy wszystkie trzy obiektywy (główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw) mają matryce 48 MP, a teleobiektyw oferuje aż 8-krotny zoom optycznej jakości.
Wszystkie urządzenia z iOS 26 i rozbudowanymi funkcjami Apple Intelligence oraz obsługą eSIM trafią na polski rynek. Najtańsza wersja iPhone’a 17 to wydatek 3999 zł. Za model 17 Air trzeba będzie zapłacić 5299 zł, za iPhone’a 17 Pro – 5799 zł, zaś Pro Max – 6299 zł (wszystkie te ceny dla wersji z 256 GB pamięci).
Nowa generacja Apple Watch to największa od lat aktualizacja hardware’u. Seria 11 otrzymała 5G, zupełnie nowy, wytrzymały ekran (iNX glass + ceramiczna powłoka), 24 h pracy na jednym ładowaniu i zaawansowane funkcje zdrowotne. Nowość: zegarek rozpoznaje wzorce nadciśnienia dzięki algorytmom AI, a ocena snu „sleep score” została oparta na danych z największych badań klinicznych. Ultra 3 wyróżnia się największym i najjaśniejszym ekranem w historii oraz obsługą łączności satelitarnej, a SE 3 zadebiutował z chipem S10 i „zawsze włączonym” wyświetlaczem. Wszystkie zegarki mają aluminiowe lub tytanowe koperty z recyklingu, odświeżone paski i watchOS 26 z nowymi aplikacjami. Model Series 11 w Polsce kosztować będzie minimum 1899 zł, a SE 3 – od 1099 zł. Za wersję Ultra 3 zapłacić należy ok. 3799 zł (ceny zależą od rozmiaru).
Z kolei słuchawki AirPods Pro 3 koncern z Cupertino reklamuje jako najbardziej zaawansowane słuchawki douszne tej marki. Nowy system ANC (trzykrotnie skuteczniejszy niż poprzednik), nowy układ mikrofonów i algorytmy AI zapewniają fenomenalną jakość dźwięku. Pojawił się sensoryczny pomiar tętna podczas treningów oraz synchronizacja danych z aplikacją Fitness. AirPods Pro 3 wspierają tłumaczenia „na żywo” i są odporne na pot (IP57). Słuchawki mają nowe, lepiej dopasowane końcówki i czas pracy do 8 h na jednym ładowaniu (10 h w trybie transparentności). Cena to 1099 zł.
Wśród nowości Apple warto zwrócić uwagę na kilka rozwiązań. Przede wszystkim chodzi o nowe chipy: Apple N1 (autorska łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread) oraz modem C1X (ekstremalnie energooszczędny). Są też nowości w MagSafe (bardzo płaska bateria i lekkie etui), a także rozbudowane funkcje AI, m.in. Apple Intelligence z generatywną obsługą poleceń głosowych. AI napędza wspomniane tłumaczenia w AirPods, inteligentne kadrowanie w aparacie czy funkcję Workout Buddy, czyli głosowego asystenta motywującego podczas ćwiczeń. Koncern z logo nadgryzionego jabłka mocno podkreśla, że większość obliczeń odbywa się na urządzeniu, co ma gwarantować najwyższy poziom prywatności.
Wszystkie sprzęty bazują na iOS 26 lub watchOS 26.
