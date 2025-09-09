Apple pokazał iPhone’a 17. Kiedy i w jakiej cenie trafi do sprzedaży w Polsce?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie innowacje pojawią się w rodzinie iPhone 17?

Co wyróżnia najnowszą generację zegarków Apple Watch?

Jakie ulepszenia wprowadzono w słuchawkach AirPods Pro 3?

Jakie są ceny nowych urządzeń Apple na polskim rynku?

Coroczna premiera produktów Apple tym razem nie zaskoczyła. Trudno mówić o rewolucji, a nawet powiewie świeżości, choć za taki można uznać najcieńszy jak dotąd smartfon z logo nadgryzionego jabłka – Air. Jest też parę nowych funkcjonalności, ale to nie przełom.

Ile kosztuje nowy iPhone?

Tim Cook na scenie w siedzibie Apple w Cupertino pokazał nową linię flagowych urządzeń. Do sprzedaży, już 19 września (przedsprzedaż startuje 13 września) trafią iPhone 17, bardzo lekki i smukły iPhone Air, a także iPhone 17 Pro i 17 Pro Max. Kluczowe nowości to potężny chip A19 Pro, „radykalnie przeprojektowany” system selfie (frontowa kamera Center Stage na kwadratowym sensorze i AI do kadrowania), łączność Wi-Fi 7 (chip N1) oraz rewolucyjny system termiczny w wersji Pro. Ekrany zapewniają adaptacyjne odświeżanie 120 Hz, są jaśniejsze (3000 nitów) i odporniejsze na zarysowania (Ceramic Shield 2). Uwagę zwraca iPhone Air – najcieńszy i najlżejszy model w historii z obudową z tytanu. Z tyłu w modelach Pro po raz pierwszy wszystkie trzy obiektywy (główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw) mają matryce 48 MP, a teleobiektyw oferuje aż 8-krotny zoom optycznej jakości.

Wszystkie urządzenia z iOS 26 i rozbudowanymi funkcjami Apple Intelligence oraz obsługą eSIM trafią na polski rynek. Najtańsza wersja iPhone’a 17 to wydatek 3999 zł. Za model 17 Air trzeba będzie zapłacić 5299 zł, za iPhone’a 17 Pro – 5799 zł, zaś Pro Max – 6299 zł (wszystkie te ceny dla wersji z 256 GB pamięci).