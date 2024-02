Sztuczna inteligencja ma swojego króla. Kim jest prezes Nvidii Jensen Huang?

Dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang lubi robić wokół siebie zamieszanie. Podczas wirtualnej premiery najnowszego chipa transmitował wideo promujące to wydarzenie ze swojej kuchni, gdzie wyciągnął go z piekarnika. Karty graficzne to jeden z głównych segmentów działalności tego amerykańskiego koncernu, produkującego także procesory.

Od powstania w 1993 roku firma rozwijała się w tempie ponad 100 proc. w skali roku i cztery lata zajęło jej zostanie największym na świecie producentem procesorów graficznych (GPU) – półprzewodników, które napędzają ultrarealistyczne gry, obrazy 3D i wideo w komputerach PC.

Obecnie Nvidia osiągnęła w tej dziedzinie dominację z ponad 80-proc. udziałem w rynku, upowszechniając tę wcześniej drogą technologię. W efekcie stała się Intelem grafiki. Aby wyjść poza gry, nawiązała współpracę z rywalem Intela, AMD, w celu opracowania nForce, zaprojektowanego do obsługi zadań multimedialnych, takich jak odtwarzanie DVD w kinowej jakości. To posunięcie, które stawia Nvidię w bezpośredniej konkurencji z Intelem.

Producent bez fabryk

Teraz 60-letni Huang jest dopiero drugim dyrektorem generalnym w USA po Jeffie Bezosie z Amazona, od początku kierującym założoną przez siebie spółką, którą doprowadził do przekroczenia 1 bln dol. kapitalizacji.

A to dopiero początek. Układy scalone Nvidii były sercem głównych tendencji technologicznych, od gier wideo po samojezdne samochody czy przetwarzanie w chmurze, a teraz zyskują na boomie na sztuczną inteligencję.

– Obecna generacja AI bazuje głównie na kartach graficznych Nvidia, jednak cały czas istnieje tu duże pole do wprowadzania usprawnień. Dla dzisiejszych konsumentów nawet kilka sekund oczekiwania na odpowiedź maszyny to już zbyt długo – szczególnie w kontekście takich rozwiązań jak np. voiceboty – a często tyle musimy czekać na odpowiedź modelu MML – mówi Michał Pawełczyk, prezes KODA.AI. – Nvidia jest oczywiście pierwsza i jak mówi stara maksyma: dobrze jest być pierwszym. Niemniej to tylko kwestia czasu, gdy pojawi się konkurencja z być może jeszcze lepszą i co ważne, tańszą technologią. To sytuacja analogiczna do tej, w której obecnie znajduje się spółka OpenAI – była pierwsza i wciąż jest o niej najgłośniej, ale już zdążyło pojawić się wiele konkurencyjnych rozwiązań, z którymi musi się ścigać – dodaje. Jego zdaniem biorąc pod uwagę, że oczy całego technologicznego świata skierowane są na LLM (large language models), to pojawienie się konkurencji, także w kontekście procesorów, wydarzy się szybciej niż później. Biznes to biznes i jeśli pojawi się konkurent z lepszą ofertą, rynek szybko się podzielili, a Nvidia utraci monopol. Na horyzoncie pojawia się już zresztą kolejny przeskok – komputer kwantowy, który może wyłonić kolejnego lidera w rozwiązaniach hardware dla algorytmów AI.