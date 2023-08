Twórca ChatGPT na krawędzi bankructwa? „Moment Frankensteina"

Sztuczna inteligencja zagrożeniem

Raport sugeruje również, że istnieje konflikt między Samem Altmanem, współzałożycielem i dyrektorem generalnym OpenAI, a resztą zarządu firmy. Podczas gdy OpenAI koncentruje się na osiąganiu zysków i rozwijaniu bardziej zaawansowanych wersji GPT, Altman głośno mówi o niebezpieczeństwach i ryzyku związanym ze sztuczną inteligencją, zwłaszcza jeśli nie jest ona regulowana przez rząd.

Altman wielokrotnie ostrzegał, że sztuczna inteligencja może odebrać miliony miejsc pracy i stworzyć problemy społeczne i etyczne, jeśli nie będzie kontrolowana i kierowana wartościami ludzkimi. Niektórzy eksperci techniczni spekulowali nawet, że Altman ma moment Frankensteina – taki, w którym żałuje, że stworzył potwora, którego nie może oswoić.

Pomimo obaw Altmana, OpenAI szuka nowych i lepszych sposobów zarabiania na swoim modelu językowym. Od czasu powstania ChatGPT straty sięgnęły 540 mln dol.

Przyszłość OpenAI jest w tym momencie niepewna. Firma otrzymała kapitał w wysokości 10 mld dolarów od Microsoftu wraz z kilkoma innymi firmami venture capital, co na razie utrzymuje ją na powierzchni. Jednak, jak donosi Analytics India Magazine, przewidywania OpenAI dotyczące osiągnięcia rocznych przychodów w wysokości 200 mln dol. w 2023 r. i 1 mld dol. w 2024 r. wydają się nierealne.

Przybywa rywali ChatGPT

Jedną z możliwych opcji dla OpenAI jest wejście na giełdę, które mogłoby przyciągnąć dużą firmę technologiczną lub konglomerat do jej przejęcia. Byłaby to dobra strategia wyjścia dla obecnych inwestorów. Istnieją jednak pewne kwestie, które mogą uniemożliwić przeprowadzenie IPO lub zmniejszyć jego wartość. Jednym z takich problemów jest kadra. Według raportu OpenAI walczy o zatrzymanie i rekrutację talentów, ponieważ wielu pracowników dołączyło do innych projektów. Są ciągle podkradani przez konkurencję. Może to wpłynąć na jakość i innowacyjność produktów i usług.