Strajki w sklepach Apple. Pracownicy chcą wykorzystać premierę iPhone'a 15

Strajki to jeden z z symboli Francji, a chaos nimi wywołany wszedł już na dobre do tamtejszych rzeczywistości. Nic wiec dziwnego, że każdy pretekst może być wykorzystany do organizowania kolejnych akcji protestacyjnych. Tym razem związkowcy zamierzają wykorzystać tradycyjny szum w mediach i ogromne zainteresowanie konsumentów, gdy na rynek trafiają nowe flagowce Apple. Przed premierą iPhone'a 5 ogłosili strajk.

- Zignorowano nasze całkowicie uzasadnione żądania i obawy. W związku z tym cztery związki zawodowe Apple Retail France wzywają do strajku w dniach 22 i 23 września – podała centrala związkowa CGT Apple Retail w oświadczeniu na platformie mediów społecznościowych X, czyli dawnym Twitterze.

Związki zawodowe wezwały także pracowników do demonstracji w piątkowy poranek przed Operą Paryską Garnier, która znajduje się obok jednego z najważniejszych sklepów Apple w tym mieście.

Członkini związku zawodowego CGT Apple Retail, Karine Chouchane, powiedziała francuskiemu dziennikowi "Liberation", że pracownicy Apple France mogą zmobilizować się do protestu w trzech czwartych sklepów Apple we Francji.