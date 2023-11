Tajemniczy Q*. Sam Altman odkrył w OpenAI coś, co może zagrozić ludzkości

Jak informuje Reuters w oparciu o relację dwóch osób z firmy, wcześniej nie zgłaszany list i algorytm sztucznej inteligencji były kluczowymi sprawami, które mogły przyczynić się do usunięcia przez zarząd Altmana, najbardziej znanego przedstawiciela generatywnej sztucznej inteligencji. Przed jego triumfalnym powrotem do firmy we wtorek ponad 700 pracowników zagroziło odejściem i dołączeniem do Microsoftu w ramach solidarności ze zwolnionym przywódcą.

List ostrzegawczy w OpenAI

List miał być jedną z długiej listy skarg zarządu prowadzących do zwolnienia Altmana, wśród których znalazły się obawy dotyczące komercjalizacji postępów prac badawczych przed zrozumieniem konsekwencji.

OpenAI odmawia komentarza, ale w wewnętrznej wiadomości skierowanej do pracowników firma potwierdziła istnienie projektu o nazwie Q* i listu do zarządu przed weekendowymi wydarzeniami. Rzecznik OpenAI powiedział, że wiadomość wysłana przez zastępcę Altmana Mirę Murati zaalarmowała pracowników.

Niektórzy w OpenAI uważają, że Q* (wymawiane Q-Star) może być przełomem w pracach firmy nad tak zwaną sztuczną inteligencją ogólną (AGI), powiedziała jedna z osób agencji Reuters. OpenAI definiuje AGI jako autonomiczne systemy, które przewyższają człowieka w najbardziej wartościowych zadaniach i mogące wyrwać się spod kontroli.