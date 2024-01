2024 rok: Boom technologiczny i wielkie odkrycia dzięki sztucznej inteligencji

Ossowski spodziewa się, że w br. atakujący będą chętniej obierali za cel małe i średnie przedsiębiorstwa. – Te wciąż nie są wystarczająco przygotowane do walki z zagrożeniami – przekonuje ekspert.

Opinia dla „rzeczpospolitej”

Mariusz Jurak, wiceprezes zarządu, Sygnity

Rok 2024 to kolejne odsłony rozwoju AI. Prawie każdy globalny dostawca oprogramowania zapowiada innowacje w tym obszarze. Istotny będzie też rozwój komputerów kwantowych i skokowy przyrost mocy obliczeniowej, konieczny do dokonania kolejnych przełomów w świecie IT. W Polsce czeka nas informatyzacja w administracji publicznej i sektorze prywatnym. Sektor bankowo-finansowy czekają kolejne zmiany regulacyjne. Wciąż jest dużo do zrobienia; odejście od papierowego formatu dokumentacji do cyfrowego nie zdarzy się z dnia na dzień. Polska branża IT będzie się wykazywać dużą stabilnością na tle zagranicznych rynków. Mamy stabilny fundament: duże zapotrzebowanie z rodzimego rynku na usługi, ale wciąż jesteśmy atrakcyjni cenowo poza granicami naszego kraju. ∑

Czeka nas rozwój systemów VR i IoT

Analitycy Insider Intelligence wśród wiodących trendów technologicznych na 2024 r. wymieniają internet rzeczy (IoT) oraz wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość (VR/AR). Prognozują, że wielkie ambicje koncernu Meta, który wprowadził na rynek zestaw Quest 3, a także zbliżająca się premiera gogli Apple Vision Pro, upowszechnią technologie VR/AR oraz tzw. rzeczywistości mieszanej (XR). Eksperci wieszczą też boom na systemy IoT (połączone, wzajemnie się komunikujące urządzenia domowe, przemysłowe czy pojazdy). Piotr Kawecki, prezes ITBoom, wskazuje, iż część rynku skierowana do konsumenta rozwija się bardzo dynamicznie, ale w segmencie przedsiębiorstw na dynamiczne wzrosty trzeba jeszcze poczekać.

– Rozwiązania IoT będą z powodzeniem wdrażane w przedsiębiorstwach, w tym także w segmencie produkcji i logistyki – podkreśla Kawecki. ∑