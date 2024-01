Która spółka ma największą wartość na świecie? Pomogła sztuczna inteligencja

Tania linia Akasa Air zamówiła 150 samolotów B737 MAX, ale nie tych z wadliwymi drzwiami, tylko MAX 8-200 i największych MAX 10. Duże zamówienia innych linii z tego kraju skłoniły Airbusa do podwojenia wartości zamawianych podzespołów w Indiach do 1,5 mld dolarów, a Lufthansę do przeniesienia części mocy przewozowych z innych krajów do Indii, aby wykorzystać rosnący popyt na przewozy.