Prawdziwy król chipów pochodzi z Polski. Kim jest Chris Malachowsky?

Do tego Chris Malachowsky mocno chroni swoją prywatność. O jego etapie życia przed Nvidią niewiele wiadomo. Tajemnicą owiane są też jego polskie korzenie.

Malachowsky w galerii sław. Straci koronę?

Wiceprezes koncernu, którego nazwisko zapisano już w galerii sław – wynalazców Uniwersytetu Florydy, urodził się w 1959 r. wedle serwisu 247 News Around The World – gdzieś w Polsce. Gdzie? Tego nie wiadomo. Miał jako małe dziecko emigrować z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Te informacje dementuje z kolei serwis Fact Buddy, podając, że Malachowsky urodził się w USA. Sam zainteresowany nigdy nie odniósł się do tych doniesień. Fakt jest jednak taki, że ma pochodzenie polskie, choć obywatelstwo amerykańskie. Wychował się w dzielnicy Oakhurst w niewielkiej miejscowości w stanie New Jersey, którą określa się mianem sypialni Nowego Jorku. Ukończył tam liceum, by wyruszyć następnie na Florydę, gdzie rozpoczął studia. W 1986 r. zdobył też tytuł na Uniwersytecie Santa Clara (Kalifornia). Ale to ze swoją alma mater związał się wyjątkowo mocno, czego dowodem jest fakt, iż w listopadzie ub.r. na Uniwersytecie Florydy oficjalnie otwarto Malachowsky Hall for Data Science & Information Technology. W tym nowym budynku kampusu, nazwanym na jego cześć, znajdują się pomieszczenia kilku wydziałów, w tym Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Wyższej Szkoły Farmacji, a także Wyższej Szkoły Medycznej oraz znanego ośrodka Instytutu Informatyki będącego częścią UF Research. W Malachowsky Hall mieści się też Florida Semiconductor Institute, placówka, która – w kontekście uzależnienia amerykańskiej gospodarki od zagranicznych dostawców półprzewodników – ma ułatwić badania nad chipami w kraju.

Wiceprezes Nvidii nieustannie wspiera swoją uczelnię i to w znaczący sposób. Wystarczy wspomnieć, iż w 2020 r. on i jego firma przekazali uniwersytetowi aż 60 mln dol. na zakup HiPerGatora – superkomputera AI. W efekcie w UF powstał najnowocześniejszy ośrodek obliczeniowy w USA.

Firma stworzona przez Malachowsky’ego, Huanga i Priema jest dziś na szczycie. Niektórzy twierdzą wręcz, że dzierży monopol w zakresie chipów AI. Pozycja Nvidii na rynku układów obsługujących duże modele językowe (LLM)jest jednak zagrożona. O prymat chce walczyć choćby Jonathan Ross, były inżynier Google’a, który założył konkurencyjną firmę – Groq. Ta – wedle doniesień zza oceanu – opracowuje specjalny chip, który ma obsłużyć LLM o wiele szybciej, a przy tym będzie tańszy niż zbliżone produkty rywali.