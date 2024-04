Sztuczna inteligencja wspiera dezinformację. Potężny cios w demokrację i biznes

Podczas wyborów w kilku krajach członkowskich już widać było fałszywe treści i reklamy jak deepfake. – Ich stworzenie przy użyciu sztucznej inteligencji zajmuje 30 minut – mówi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. – Nie mamy danych, żeby ocenić, czy wpłynęło to radykalnie na wynik wyborów. Ale gdyby to zostało wykorzystane na masową skalę, moglibyśmy zapomnieć o wolnych i uczciwych wyborach.

AI zmienia reguły gry

Deepfaki to sztucznie generowane lub manipulowane obrazy, które mogą uchodzić za autentyczne. – Naciskamy na platformy, na których mogą pojawiać się takie treści, aby albo je oznaczyli, albo usunęli – mówiła Jourova w wywiadzie dla Bloomberga.

Szybki rozwój sztucznej inteligencji pozwala na tworzenie coraz bardziej przekonujących materiałów, które mogą przedstawiać polityków w sytuacjach, które nigdy się nie wydarzyły. Jak miało to miejsce w USA z kandydatką do Senatu Kari Lake z Partii Republikańskiej. Organizacja Arizona Agenda wykorzystała sztuczną inteligencję i wizerunek polityczki i stworzyła fałszywy film z jej udziałem. Wideo prezentowało, jak technologia ta może być wykorzystana do manipulacji informacjami w kontekście wyborów. Na nagraniu były zupełnie nieprawdziwe i kontrowersyjne stwierdzenia kobiety, ale kończyło się ostrzeżeniem o potencjalnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji do wpływania na elektorat w wyborach. Kari Lake nakazała firmie usunąć wideo ze wszystkich miejsc, ale wielu Amerykanów zdążyło je obejrzeć.

Czytaj więcej Technologie Deepfake zachwieje państwami. Sztuczna inteligencja mnoży fałszywe treści Wygenerowany głos Joe Bidena zniechęcający do wyborów i spreparowany film porno z udziałem piosenkarki Taylor Swift to ledwie zapowiedź plagi deepfake’ów.

W Polsce to też będzie problem. Już w sierpniu 2023 r. Platforma Obywatelska wykorzystała sztuczną inteligencję do stworzenia głosu premiera Mateusza Morawieckiego. Materiał nie został odpowiednio oznaczony jako wygenerowany przez AI, co wzbudziło protesty i krytykę.