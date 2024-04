Duże cięcia w firmach. Sztuczna inteligencja jednak zabierze pracę

Według cytowanych przez Fortune analiz amerykańskiej firmy doradczej Challenger, Gray & Christmas Inc, w ubiegłym roku (od wiosny) do firmy w USA zwolniły już co najmniej 4600 pracowników, tłumacząc to oficjalnie wdrażaniem systemów i narzędzi AI. Zdaniem ekspertów Challenger, Gray & Christmas Inc, ta liczba i tak jest znacząco zaniżona.

Jak firmy wykorzystują AI

Według badań UKG, amerykańskiego dostawcy technologii HR, pod koniec zeszłego roku już większość firm w USA wykorzystywała AI – często bez wiedzy pracowników. Ci natomiast coraz częściej słyszą o zwolnieniach, za którymi stoi AI.

Wśród spółek, które otwarcie przyznają, że generatywna sztuczna inteligencja jest powodem ogłoszonych ostatnio zwolnień są m.in. Meta (Facebook), Amazon i IBM, który w marcu zlikwidował część stanowisk w marketingu i komunikacji.