Obwiniają AI za zwolnienia, a prawda może być inna. „Robią z technologii kozła ofiarnego”

Wiele firm zwalnia pracowników, tłumacząc to coraz powszechniejszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Część ekspertów sugeruje jednak, że w rzeczywistości może to być jedynie „dobrą wymówką", a faktyczne przyczyny są zupełnie inne.

Publikacja: 21.10.2025 18:22

Eksperci sugerują, że AI może być dla pracodawców „dobrą wymówką", by usprawiedliwić zwolnienia w firmach

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są rzeczywiste przyczyny zwolnień pracowników w kontekście stosowania AI?
  • Jak eksperci oceniają wpływ AI na obecną sytuację na rynku pracy?
  • Dlaczego ukrywanie rzeczywistych przyczyn zwolnień podsyca strach przed AI?

Zdaniem wykładowcy Uniwersytetu w Oxfordzie, zajmującego się wpływem AI na rynek pracy, sztuczna inteligencja stała się dla wielu pracodawców usprawiedliwieniem trudnych decyzji biznesowych, takich jak redukcje etatów. „Robią z technologii kozła ofiarnego” – powiedział dr Fabian Stephany w wywiadzie dla stacji CNBC.

Masowe zwolnienia w firmach. Sztuczna inteligencja zastępuje pracowników

Masowe cięcia etatów w globalnych firmach wynikające z coraz bardziej powszechnej automatyzacji miejsc pracy budzą obawy wielu pracowników. Niedawno Lufthansa poinformowała o planach likwidacji 4000 miejsc pracy do 2030 r. Linia lotnicza zamierza opierać się na sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wydajności.

Podobną liczbę pracowników działu obsługi klienta zwolnił globalny lider w dziedzinie systemów CRM, koncern Salesforce, tłumacząc, że było to możliwe dzięki wdrożeniu zaawansowanych agentów AI. Plany restrukturyzacji obejmujące odejścia pracowników, którzy nie będą w stanie szybko przekwalifikować się w zakresie AI, ogłosiła także firma konsultingowa Accenture.

Firma z branży fintech, Klarna, zredukowała zatrudnienie o połowę, wdrażając narzędzia AI. Z kolei platforma do nauki języków Duolingo zadeklarowała, że stopniowo przestanie korzystać z usług wykonawców zewnętrznych, wykorzystując sztuczną inteligencję. To tylko kilka przykładów, o których głośno było w ostatnim czasie.

Czy AI faktycznie jest przyczyną zwolnień? To „dobra wymówka”

Pojawiają się głosy ekspertów, według których sztuczna inteligencja stała się dla firm łatwym usprawiedliwieniem dla redukcji zatrudnienia.

Jak powiedział dr Fabian Stephany, adiunkt ds. AI i pracy w Oxford Internet Institute w wywiadzie dla CNBC, wcześniej korzystanie z AI było nieco stygmatyzowane, a teraz firmy „robią z technologii kozła ofiarnego”, by wzięła na siebie winę za zwolnienia.

„Jestem naprawdę sceptyczny co do tego, czy zwolnienia, które obecnie obserwujemy, wynikają rzeczywiście z prawdziwych wzrostów wydajności. Jest to rather projekcja na AI w sensie: Możemy użyć AI, by mieć dobre wymówki” – powiedział dr Fabian Stephany z Uniwersytetu w Oxfordzie.

Według niego firmy mogą pozycjonować się jako liderzy wdrażania technologii AI, aby sprawiać wrażenie innowacyjnych i konkurencyjnych, a jednocześnie ukrywać prawdziwe powody redukcji zatrudnienia. Niektóre firmy, które rozkwitły podczas pandemii, „znacznie przekroczyły zatrudnienie”, a ostatnie zwolnienia mogą być po prostu „oczyszczeniem rynku”.

„W pewnym stopniu zwalnia się ludzi, dla których nie było długoterminowej, zrównoważonej perspektywy, i zamiast powiedzieć: »Przeliczyliśmy się dwa, trzy lata temu«, mogą teraz uciec się do szukania kozła ofiarnego, mówiąc: »To z powodu AI«” – dodał.

Jego badania nie potwierdzają dużego poziomu bezrobocia z powodu AI. „Ludzie z pewnością stracą pracę z powodu AI, ale nie sądzę, żeby to działo się na masową skalę” – powiedział.

Ukrywanie prawdziwych przyczyn zwolnień „podsyca strach przed AI”. Czy jest się czego bać?

Słowa wykładowcy Oksfordu odbiły się szerokim echem. Jeden z założycieli Authentic.ly, Jean-Christophe Bouglé, przyznał mu rację. W poście na LinkedInie stwierdził, że wdrażanie AI przebiega w „znacznie wolniejszym tempie”, niż się wydaje, w dużych korporacjach „niewiele się dzieje”, a projekty AI są nawet wycofywane ze względu na koszty lub obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Zdaniem ekspertki ds. zatrudnienia Jasmine Escalera, ukrywanie rzeczywistych przyczyn zwolnień „podsyca strach przed AI”, przez co pracownicy na całym świecie obawiają się, że ich miejsca pracy zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję. W rozmowie z CNBC ekspertka twierdziła, że firmy muszą prowadzić bardziej odpowiedzialną komunikację w kwestii wdrażania AI.

Rzecznik Salesforce wyjaśnił CNBC, że firma wdrożyła własnego agenta AI, Agentforce, który zmniejszył liczbę spraw obsługi klienta i wyeliminował potrzebę obsadzania stanowisk wsparcia.

„Z powodzeniem przenieśliśmy setki pracowników do innych obszarów, takich jak usługi profesjonalne, sprzedaż i obsługa klienta” – dodał rzecznik Salesforce.

Współzałożyciel i dyrektor generalny Klarny Sebastian Siemiątkowski na platformie X wyjaśnił, że firma zmniejszyła siłę roboczą o mniej więcej połowę w ciągu dwóch lat, ale „AI jest tylko częścią tej historii”. Dodał, że Klarna dokonała „0 zwolnień z powodu AI”, jednak zaprzestała zatrudniania od 2023 r. „w dużej mierze z powodu AI”. 

Wpływ AI na amerykański rynek pracy. Co mówią badania?

Niezależne centrum badań politycznych na Uniwersytecie Yale „Budget Lab” zbadało, jak bardzo zmieniła się struktura zatrudnienia pracowników na różnych stanowiskach od 2022 r., czyli od czasu debiutu ChatGPT. Porównano sytuację z innymi zmianami technologicznymi, takimi jak wprowadzenie komputerów i Internetu. Z raportu wynika, że masowe zwolnienia z powodu AI w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie nadeszły.

Potwierdza to wcześniejsze badanie ekonomistów New York Fed w firmach branży usługowej i produkcyjnej w regionie Nowy Jork–Północne New Jersey. Ustalili oni, że choć wykorzystanie AI w firmach wzrosło, to nie wpłynęło to na znaczące redukcje zatrudnienia. W przypadku firm usługowych 40 proc. zadeklarowało, że aktualnie używa AI. Rok temu odsetek ten wynosił 25 proc. W firmach produkcyjnych rok do roku nastąpił wzrost z 16 do 26 proc., jednak w niewielu przypadkach sztuczna inteligencja była przyczyną zwolnień pracowników.

W ostatnim półroczu wykorzystanie AI przyczyniło się do redukcji etatów w zaledwie 1 proc. firm usługowych, a w 2024 r. – w 10 proc. firm. Przy czym 12 proc. firm przyznało, że w 2025 r. dzięki AI zatrudni mniej pracowników. Z drugiej strony 35 proc. firm użyło AI do przekwalifikowania pracowników, a 11 proc. zatrudniło więcej osób w wyniku jej wdrożenia.

Źródło: rp.pl

Sztuczna Inteligencja Firmy Rynek pracy AI

