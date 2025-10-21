Obwiniają AI za zwolnienia, a prawda może być inna. „Robią z technologii kozła ofiarnego”

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są rzeczywiste przyczyny zwolnień pracowników w kontekście stosowania AI?

Zdaniem wykładowcy Uniwersytetu w Oxfordzie, zajmującego się wpływem AI na rynek pracy, sztuczna inteligencja stała się dla wielu pracodawców usprawiedliwieniem trudnych decyzji biznesowych, takich jak redukcje etatów. „Robią z technologii kozła ofiarnego” – powiedział dr Fabian Stephany w wywiadzie dla stacji CNBC.

Masowe zwolnienia w firmach. Sztuczna inteligencja zastępuje pracowników

Masowe cięcia etatów w globalnych firmach wynikające z coraz bardziej powszechnej automatyzacji miejsc pracy budzą obawy wielu pracowników. Niedawno Lufthansa poinformowała o planach likwidacji 4000 miejsc pracy do 2030 r. Linia lotnicza zamierza opierać się na sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wydajności.

Podobną liczbę pracowników działu obsługi klienta zwolnił globalny lider w dziedzinie systemów CRM, koncern Salesforce, tłumacząc, że było to możliwe dzięki wdrożeniu zaawansowanych agentów AI. Plany restrukturyzacji obejmujące odejścia pracowników, którzy nie będą w stanie szybko przekwalifikować się w zakresie AI, ogłosiła także firma konsultingowa Accenture.