Koniec tanich zakupów w Temu czy Shein? Polska szykuje uderzenie w chińskie serwisy

Polski biznes jednak problem widzi i to w coraz większej skali. – W ostatnim czasie aktywność przedsiębiorców działających poprzez chińskie platformy istotnie się zwiększyła. W samym tylko IV kwartale 2023 r. platformy chińskie przeznaczyły na reklamę internetową duże kwoty – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. – Wykorzystując brak skutecznej egzekucji przepisów na gruncie polskim i europejskim, luki prawne pozwalające na zwolnienie z cła dla przesyłek poniżej 150 euro oraz brak koordynacji podatkowej między państwami, przedsiębiorcy azjatyccy uzyskują istotną przewagę konkurencyjną nad firmami w UE – dodaje.

Ich kluczem do sukcesu są niższe ceny, co jednak wynika zarówno z niestosowania się do rygorystycznego europejskiego prawa, jak i z ogromnego wsparcia rządu. W efekcie koszty logistyczne mogą być niższe nawet o 50 proc. Na tym się jednak nie kończy.

Czytaj więcej Globalne Interesy Chińskie serwisy omijają polskie prawo. Temu jest już tuż za plecami Allegro Od roku promocje na większość towarów muszą zawierać także informację jaka była najniższa cena w ostatnich 30 dniach. Robi to zdecydowana większość sprzedawców poza chińskimi, z bijącym rekordy popularności Temu na czele.

Chińskie władze postawiły na ogromne wsparcie eksportu za pośrednictwem spółek rozwijających e-handel, poprzez ulgi podatkowe, uruchamianie parków przemysłowych czy dotacje. W efekcie choćby firmy prowadzące sprzedaż eksportową przez e-handel płacą tylko 4-proc. CIT, zamiast 25-proc. Miasto Herbin choćby wprowadziło dotacje do 50 proc. wydatków inwestycyjnych w powstawanie parków magazynowych. Firmy inwestują także w Europie. Tylko w Niemczech w 2022 r. liczba parków wzrosła już do niemal 300, w Wielkiej Brytanii podobnie. Powstają we Francji, Włoszech czy Hiszpanii.

Zalew małych przesyłek z Chin

Nieuczciwa konkurencja chińskich platform uderza w cały sektor. – Kraje są przytłoczone zalewem małych przesyłek z Chin. Mamy mocne podstawy, by sądzić, że część towarów nie spełnia europejskich standardów, a w przestrzeni publicznej pojawiają się także informacje dotyczące innych niedozwolonych praktyk – mówi Kamil Mirowski, kierownik do spraw publicznych na Polskę i CEE, Zalando. – Musimy położyć kres przewadze konkurencyjnej, zamknąć luki prawne i skuteczniej egzekwować istniejące przepisy. W przeciwnym razie graczom spoza Europy będzie łatwiej i taniej robić interesy w Europie niż firmom krajowym – dodaje.

Obecnie paczki wysyłane do konsumentów spoza UE o wartości poniżej 150 euro są zwolnione z cła, co wiąże się również z mniejszą kontrolą bezpieczeństwa. Poza tym większość trafia nie jako paczki, lecz listy, co oznacza niemal zupełny brak kontroli czy naliczania ceł. Dlatego firmy tak czekają na propozycje resoru finansów w zakresie zwiększenia kontroli.