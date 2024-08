Intel na dramatycznym zakręcie. Co wpędziło go w kłopoty?

AI i produkcja dla konkurencji

Intel podejmuje również próby zmiany całego swojego modelu biznesowego. Chce produkować procesory konkurencji, pełniąc funkcję swoistej fabryki dla innych firm, takich jak Apple, które projektują własne chipy krzemowe, ale zlecają produkcję na zewnątrz. Tajwańska firma TSMC jest obecnie liderem w globalnej produkcji chipów, więc Intel obstawia, że świat – a w szczególności rząd USA – przyjmie kolejnego producenta chipów. Ale ten plan będzie ogromnie kosztowny, a trudna zmiana będzie kosztować tysiące pracowników utratę pracy.

rp

Firma ma nadzieję, że inwestycje w sztuczną inteligencję będę się opłacać, ale pozostałe inwestycje tnie. Intel zawiesi również swoją dywidendę od czwartego kwartału 2024 roku, co oznacza, że wstrzymał płatności, które planował przekazać akcjonariuszom. W efekcie po ogłoszeniu planu akcje Intela spadły o 19 proc. w handlu posesyjnym.

Microsoft niedawno poszedł w ślady Apple’a, rezygnując z chipów Intela w najnowszej gamie sprzętu konsumenckiego, w tym Surface Laptop i Surface Pro, oraz uruchomił inicjatywę Copilot Plus PC wyłącznie z konkurencyjnym Qualcommem. Nie chciał czekać, aż dołączą do nich nowe flagowe chipy do laptopów Intela (lub AMD). Intel obecnie zmaga się z dwiema generacjami potencjalnie wadliwych procesorów do komputerów stacjonarnych, chociaż firma uważa, że może złagodzić problem za pomocą aktualizacji oprogramowania, i obecnie nie planuje wycofań. Podczas telekonferencji dotyczącej wyników finansowych firmy dyrektor finansowy Intela David Zinsner zasugerował, że kolejny flagowy chip do laptopów AI, Lunar Lake, sam w sobie nie wystarczy, aby odwrócić sytuację. – PC AI jest dużym zwycięzcą dla firmy, planujemy znacznie zwiększyć ten produkt w przyszłym roku, aby sprostać popytowi rynkowemu, ale to także wąsko ukierunkowany produkt – dodał. Opiera się on bowiem na tzw. zewnętrznych waflach, wyprodukowanych przez TSMC, a nie Intela.

Czytaj więcej Technologie Powstał rewolucyjny procesor. Przyspieszy rozwój AI i zmniejszy zużycie energii Nowa generacja procesorów dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów pozwoli na znaczne ograniczenie zużycia energii przez systemy sztucznej inteligencji. Inaczej rozwój AI i centrów danych doprowadziłby do braków prądu i przerw w dostawach.

Koncern musi również kupić pamięć, którą dołącza do każdego układu, ponieważ laptopy Lunar Lake nie mają oddzielnych pamięci. To powody, dla których Lunar Lake tylko nieznacznie poprawi sytuację firmy w 2025 r. Firma podkreśla, że kolejny produkt, Panther Lake, jest jest pozyskiwany na podstawie własnej produkcji i ma znacznie ulepszoną strukturę kosztów. Lunar Lake pojawi się już we wrześniu, a Panther Lake zacznie się rozwijać w drugiej połowie 2025 r., ale korzyści pod względem ilościowej sprzedaży tego układu pojawią się dopiero w 2026 r.