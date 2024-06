Izraelska zagadka

Obecność Intela w tym kraju nie ogranicza się jednak do półprzewodników. W 2017 r. przejął on start-upa Mobileye, wyspecjalizowany w technologiach niezbędnych do autonomicznego prowadzenia samochodów. Powody decyzji wstrzymania rozbudowy wielkiego izraelskiego projektu wydają się tym bardziej niezrozumiałe, że gospodarka izraelska okazała się odporna na wojnę z Hamasem: nie ma w tym kraju recesji, jaką zapowiadali ekonomiści pod koniec 2023 r. Wprost przeciwnie – jak widać po transakcjach z kart kredytowych i sytuacji na rynku pracy – gospodarka wyraźnie odbija. A jedyny spadek PKB zanotowano w ostatnim kwartale 2023 r., kiedy do wojska powołano 300 tys. rezerwistów. Szacuje się, że jeszcze w tym roku izraelski PKB powróci na poziom z września 2023 r.

Jedyna branża, która rzeczywiście ucierpiała, to budownictwo. Ale to z kolei z powodu odpływu palestyńskich pracowników z Zachodniego Brzegu, którzy w tej chwili mają kłopoty z przekroczeniem granicy. Powoli zastępują ich Hindusi, Lankijczycy i Uzbecy.

Powodem wstrzymania inwestycji w Izraelu nie powinna być również sytuacja na globalnym rynku półprzewodników, która po spadku popytu w 2024 r. zaczęła się wyraźnie poprawiać. Jest to jednak druga kolejna inwestycja w Izraelu, która w najlepszym wypadku zostanie opóźniona.

Opóźnienie polskiej inwestycji Intela

Intelowi nie udało się także dotrzymać harmonogramu w przypadku inwestycji w Polsce. Inwestycja miała ruszyć już w pierwszym kwartale 2024 r.

W tym przypadku jednak zawinił poprzedni rząd, który gwarantując Intelowi w połowie 2023 r. pomoc publiczną w wysokości 6 mld zł w zamian za zainwestowanie w naszym kraju 4,6 mld dol., nie zwrócił się jednocześnie do Komisji Europejskiej o zgodę na takie wsparcie. A rząd Mateusza Morawieckiego nie podjął odpowiedniej uchwały.