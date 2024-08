Elon Musk pozywa bojkotujące go firmy. Wcześniej kazał im „wyp...ać"

Dyrektor generalna X Linda Yaccarino przedstawiła ponury obraz finansów w filmie opublikowanym na platformie w poniedziałek. - Spiskowali, aby zbojkotować X, co zagraża naszej zdolności do rozwoju w przyszłości — powiedziała o członkach GARM, dodając, że strata pieniędzy z reklam naraziła firmę na długoterminowe ryzyko.

GARM nie odpowiedział na prośbę o komentarz w sprawie pozwu.

W statucie organizacji można przeczytać, że członkowie GARM zgadzają się przyjąć, wdrożyć i egzekwować standardy bezpieczeństwa marki w tym poprzez wstrzymanie reklam na platformach mediów społecznościowych uznanych przez GARM za niezgodne ze standardami bezpieczeństwa marki — stwierdza również pozew. Poza tym grupa publicznie wezwała X, wówczas znanego jako Twitter, do przestrzegania standardów bezpieczeństwa marki po przejęciu przez Muska, a wiele powiązanych z GARM firm nagle zaprzestało lub gwałtownie ograniczyło zakupy reklam, zgodnie z pozwem. GARM zauważa jednak na swojej stronie internetowej, że nie ingeruje w decyzję firm członkowskich co do tego, czy inwestować zasoby reklamowe w konkretną stronę internetową lub kanał.

Pozew ma na celu uniemożliwienie GARM dalszego udzielania rekomendacji dotyczących reklam w X, a także nieokreślonych odszkodowań pieniężnych.



Problemy finansowe X

To nie pierwszy raz, kiedy X złożył pozew związany ze spadkiem przychodów z reklam. W zeszłym roku pozwała Center for Countering Digital Hate, twierdząc, że organizacja non-profit naruszyła warunki korzystania z usługi, gdy badała, a następnie pisała o mowie nienawiści na platformie i obwiniała ją o odstraszanie reklamodawców. Sędzia federalny oddalił pozew w marcu, krytykując go jako próbę ukarania CCDH.