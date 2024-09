Czy można bezkarnie chwalić wojnę w Ukrainie? We Wrocławiu zapadł wyrok

Pochwalanie wojny w Ukrainie to nie element dopuszczalnej debaty publicznej; wolność można ograniczać, gdy na szali leży interes bezpieczeństwa państwa – uznał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. I oskarżonego o to mężczyznę skazał na pół roku więzienia w zawieszeniu.