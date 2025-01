USA chcą zakazać używania chińskich dronów. „Bezpieczeństwo narodowe"

Do 4 marca Waszyngton oczekuje publicznych konsultacji i komentarzy na temat potencjalnych przepisów. Amerykańskie władze obawiają się zagrożenia ze strony dronów produkowanych w Chinach, twierdząc, że mogą być one narzędziem manipulacji i szpiegostwa ze strony Chin i Rosji. „Drony mogą dać naszym przeciwnikom możliwość zdalnego dostępu i manipulowania tymi urządzeniami, ujawniając poufne dane USA” – informuje Departament Handlu. Większość komercyjnych dronów sprzedawanych w Ameryce pochodzi z Chin.

Reklama

Dlaczego Amerykanie boją się chińskich dronów i aut?

We wrześniu sekretarz handlu Gina Raimondo powiedziała, że departament może nałożyć ograniczenia podobne do tych, które skutecznie zakazałyby chińskim samochodom wjazdu do Stanów Zjednoczonych. W listopadzie zeszłego roku Raimondo powiedziała agencji Reutera, że ma nadzieję sfinalizować przepisy dotyczące chińskich pojazdów do 20 stycznia 2025 roku.

Czytaj więcej Technologie Chiny rozpoczynają światową ekspansję. Chcą być numerem 1 w strategicznej dziedzinie Chiński dostawca usług online Meituan ogłosił start pierwszej zagranicznej usługi dostaw za pośrednictwem dronów. „Latający kurierzy" to olbrzymi i intratny rynek oraz przyszłość dostaw do firm i domów.

Z kolei decyzję o opracowaniu nowych przepisów ograniczających lub zakazujących chińskich dronów podejmie administracja prezydenta elekta Donalda Trumpa, który obejmie urząd 20 stycznia. Waszyngton podjął już szereg kroków w celu ograniczenia sprzedaży i użycia chińskich dronów w ciągu ostatniego roku. W zeszłym miesiącu prezydent Joe Biden podpisał ustawę, która może zakazać chińskim firmom DJI i Autel Robotics sprzedaży nowych modeli dronów w USA. Administracja musi ustalić w ciągu roku, czy drony DJI lub Autel Robotics stanowią niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego.

Kolejne przepisy biją w chińskie drony

We wrześniu Izba Reprezentantów zagłosowała za zakazem wprowadzania nowych dronów DJI na rynek USA. W październiku DJI pozwało Departament Obrony za dodanie go do listy firm rzekomo współpracujących z chińską armią, twierdząc, że takie działanie jest błędne i spowodowało szkody finansowe firmy. DJI poinformowało Reutera w październiku, że Służba Celna i Ochrony Granic wstrzymała import niektórych dronów DJI do Stanów Zjednoczonych, powołując się na Ustawę o zapobieganiu pracy przymusowej Ujgurów. DJI poinformowało, że na żadnym etapie produkcji ich sprzętu nie jest wykorzystywana praca przymusowa.