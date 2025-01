Gigantyczna rakieta założyciela Amazona Jeffa Bezosa ruszyła w pierwszą misję

Czytaj więcej Globalne Interesy Pojedynek gigantów. Największe rakiety Bezosa i Muska szykują się do startu Firma Blue Origin należąca do założyciela Amazona Jeffa Bezosa przesunęła start nowej, olbrzymiej rakiety New Glenn z powodów technicznych. W siódmą misję ruszy za to w kosmos Starship Elona Muska, największa rakieta, jaką kiedykolwiek zbudowano.

Podczas czwartkowej misji, którą Blue Origin nazywa NG-1, New Glenn nie zabrała w kosmos żadnych satelitów, tylko tzw. demonstrator technologii statku kosmicznego „Blue Ring”. „Podczas misji zostanie przetestowany kosmiczny sprzęt telemetryczny, sprzęt do śledzenia i dowodzenia oraz naziemne śledzenie radiometryczne, które będą wykorzystywane w przyszłym produkcyjnym pojeździe kosmicznym Blue Ring” – podała firma. „Pionier pozostanie na pokładzie drugiego stopnia New Glenn przez czas sześciogodzinnej misji” - czytamy w komunikacie.



„Czas na lot” – stwierdził Jarrett Jones, wiceprezes New Glenn, w oświadczeniu wydanym 8 stycznia, kiedy Blue Origin ogłosiło wstępną docelową datę premiery. „Bez względu na to, co się stanie, będziemy się uczyć, udoskonalać i zastosować tę wiedzę przy następnym locie”. Firma planuje ich 10 w tym roku, zabierając w kosmos własne satelity i urządzenia Amazona, z którym ma podpisaną wieloletnią umowę.



Czym jest firma Blue Origin?

Zatrudniająca 10 tys. pracowników Blue Origin wcześniej stworzyła suborbitalny pojazd turystyczny New Shepard. Została założona w 2000 roku przez założyciela Amazona Jeffa Bezosa. Rakietę New Glenn Blue Origin rozwija od około dziesięciu lat. Może ona dostarczyć około 50 ton (45 ton) ładunku na niską orbitę okołoziemską (LEO). Dla porównania, Falcon Heavy firmy SpaceX, który również częściowo nadaje się do ponownego użycia, może przewieźć na tę orbitę około 70 ton.