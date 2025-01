Pojedynek gigantów. Największe rakiety Bezosa i Muska wystartują jedna po drugiej

New Glenn ma wystartować po raz pierwszy w piątek 10 stycznia z bazy sił kosmicznych Cape Canaveral na Florydzie w czasie trzygodzinnego okna, które rozpoczyna się o 7 rano czasu polskiego. Nowa rakieta nosi imię Johna Glenna, który odbył pierwszy amerykański lot orbitalny w 1962 r. i powrócił w kosmos w 1998 r. w wieku 78 lat, aby wziąć udział w misji wahadłowca kosmicznego.

Pierwszy lot New Glenn Bezosa

„To nasz pierwszy lot i rygorystycznie się do niego przygotowaliśmy” – napisał Jarrett Jones, wiceprezes w New Glenn z Blue Origin, w oświadczeniu, w którym podano docelową datę startu. „Żadna liczba testów naziemnych ani symulacji misji nie zastąpi latania tą rakietą. Czas latać. Bez względu na to, co się stanie, nauczymy się, udoskonalimy i zastosujemy tę wiedzę podczas następnego startu” - czytamy.



Czytaj więcej Globalne Interesy Starship Elona Muska ma konkurencję. Startuje megarakieta innego multimiliardera Firma Blue Origin dostała zgodę władz lotniczych na pierwszy start prawie 100-metrowej rakiety kosmicznej New Glenn, przetestowała jej silniki i wysyła na orbitę. Założyciel Amazona Jeff Bezos rzuca wyzwanie Muskowi.

Twórcą rakiety jest firma Blue Origin, która wcześniej stworzyła suborbitalny pojazd turystyczny New Shepard. Została założona w 2000 roku przez założyciela Amazona Jeffa Bezosa, rozwija New Glenn od około dziesięciu lat. Rakieta o wysokości 98 metrów ma pierwszy stopień wielokrotnego użytku i może dostarczyć około 50 ton (45 ton) ładunku na niską orbitę okołoziemską (LEO). Dla porównania, Falcon Heavy firmy SpaceX, który również częściowo nadaje się do ponownego użycia, może przewieźć na tę orbitę około 70 ton.