Analitycy zwracają uwagę, że Chińczykom „teoretycznie” udało się obniżyć koszty i moc obliczeniową, bo w praktyce, przynajmniej częściowo, DeepSeek opiera się na pomysłach innych firm. System bazuje na układach Nvidia (choć starszych i tańszych), a przy tym wykorzystuje architekturę Llama z otwartym kodem źródłowym (od Mety) czy rozwiązania modelu Qwen firmy chińskiego giganta Alibaba.

Jak jest naprawdę? Nie wiadomo, bo projekt nie jest zbyt transparentny. – Spekuluje się, że firma DeepSeek wykorzystała ogromną infrastrukturę obliczeniową: 10 tys. procesorów H800 oraz 50 tys. H100, co w sumie może być warte ponad 2 mld dol. Co więcej, pojawiają się kontrowersje związane z potencjalnie nielegalnym importem tych chipów do Chin – wylicza Radosław Mechło, doradca ds. AI w BUZZcenter.

Nasze profile behawioralne na celowniku

„Nigdy nie osiągniesz pełnej przejrzystości, biorąc pod uwagę, że większość pracy została wykonana w Chinach” – tak skwitował na platformie X głośny debiut DeepSeek były szef Intela Pat Gelsinger.

Aws Naser zaznacza, że dodatkowo wątpliwości pogłębia kontekst regulacyjny. – DeepSeek obowiązują lokalne przepisy, zatem – jak jest to w przypadku każdej firmy technologicznej w tym kraju – podlega regulacjom wymagającym udostępniania danych chińskim władzom. Rodzi to uzasadnione obawy o bezpieczeństwo tych danych i potencjalną cenzurę – przestrzega założyciel AI Superpowers.

Informacji jest zbieranych wiele, od zwykłych danych osobowych, przez „keystroke patterns or rhythms” (tzw. biometria naszych ruchów na klawiaturze – red.), po dane o użytkowniku pozyskiwane od podmiotów trzecich. Dane użytkowników są szeroko zbierane, a katalog celów, do których mogą być wykorzystywane, pozostaje otwarty Aleksandra Maciejewicz z kancelarii Lawmore

A o jakie dane chodzi? Wszystkie dane przesyłane przez użytkownika do bota: tzw. inputy i outputy oraz prompty, a także pliki, opinie czy historia czatów. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, przekonują, że DeepSeek jest darmowy, ale nie ma nic za darmo, a opłatą są właśnie takie informacje. Aleksandra Maciejewicz z kancelarii Lawmore wskazuje, iż mogą być one wykorzystywane przez DeepSeek do różnych celów, w tym komercyjnych i analitycznych. – Gdybym miała krótko podsumować politykę prywatności DeepSeek, to ujęłabym to następująco: „twoje dane nie należą do ciebie” – alarmuje.