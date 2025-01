„Rynkowa bomba”, „moment Sputnika”, „punkt zwrotny w historii AI” – takie określenia przewijały się w wypowiedziach zachwyconych ekspertów od AI. Oto działająca raptem rok chińska firma stworzyła model sztucznej inteligencji R1, który nie ustępuje zachodnim, jak ChatGPT, Gemini czy Antropic, za ułamek kosztów. To momentalnie podało w wątpliwość modele biznesowe technologicznych gigantów jak Open AI, Meta czy Google i ich tak duże zapotrzebowanie na zaawansowane chipy i inwestycje w potrzebne do zasilania AI ogromne centra danych. W efekcie wartość akcji dostawcy procesorów AI Nvidia stopniała w jeden dzień o rekordową wartość w historii – 600 mld dol.

Wątpliwości i oskarżenia wobec DeepSeek

Równolegle z obawami związanymi z konkurencją Chińczyków czy bezpieczeństwem i prywatnością pojawiły się wątpliwości, czy rzeczywiście był to „przełom badawczy” i czy takie osiągnięcie było możliwe od zera i za pomocą mniej zaawansowanych chipów, jak przekonywała firma. Eksperci zaczęli pytać, czy DeepSeek nie wykorzystał jednak większej liczby i do tego lepszych chipów Nvidii objętych embargiem.

Po wątpliwościach pojawiły się oskarżenia. David Sacks, mianowany przez Donalda Trumpa „carem AI i kryptowalut” w Białym Domu, powiedział w wywiadzie dla Fox News, że istnieją „istotne dowody”, że DeepSeek, opracowując własną technologię, opierał się na wynikach modeli… OpenAI,. Sacks opisał technikę zwaną destylacją, dzięki której jeden model AI wykorzystuje wyniki innego do szkolenia i rozwijania podobnych możliwości. - Istnieją istotne dowody na to, że DeepSeek wydestylował wiedzę z modeli OpenAI i nie sądzę, aby OpenAI było z tego bardzo zadowolone - powiedział Sacks. - Myślę, że jedną z rzeczy, które będziecie mogli zobaczyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy, będzie podjęcie przez nasze wiodące firmy zajmujące się sztuczną inteligencją kroków mających na celu zapobieganie destylacji… To zdecydowanie spowolniłoby niektórych z tych naśladowców” – dodał.

DeepSeek czy ChatGPT?

Jakie mogą to być „istotne dowody”? – Pierwsze czerwone flagi pojawiły się już podczas testów wstępnej wersji modelu. DeepSeek, mimo oficjalnych zapewnień o wykorzystaniu czystego modelu uczenia ze wzmocnieniem, wykazywał zastanawiające zachowania – tłumaczył „Rzeczpospolitej” Aws Naser, założyciel firmy AI Superpowers. Jak twierdzi, w prowadzonych przez niego testach chiński model wprost przedstawiał się jako ChatGPT. – A to jednoznacznie wskazuje na wykorzystanie tzw. outputów OpenAI w procesie treningu. I choć obecnie, po aktualizacji, DeepSeek zaprzecza tym powiązaniom, trudno uwierzyć w oficjalną narrację – wyjaśniał ekspert.