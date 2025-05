To urządzenie ma zastąpić smartfony. Tym razem się uda?

Fani nowych technologii z pewnością pamiętają projekt AI Pin – przypominany do ubrania gadżet, który nie ma ekranu, obraz wyświetla np. na dłoni użytkownika, a całe sterowanie odbywa się za pomocą głosu lub gestów. „Przypinka” od firmy Humane, wyposażona w kamerę i asystenta AI, miała być rynkowym przełomem. Ale zamiast hitu wyszedł kit. Choć w projekt zainwestował Sam Altman, twórca OpenAI, Humane niedługo po rozpoczęciu sprzedaży wstrzymał produkcję.

Dlaczego AI Pin okazał się porażką?

Gadżet nie działał poprawnie, nie spełnił oczekiwań i finalnie projekt zamknięto. Kosztujące niemal 700 dol. urządzenie na rynek trafiło w kwietniu ub. r., po miesiącach prezentacji i zapewnianiu, że to rozwiązanie, które odeśle tradycyjne smartfony do lamusa. Stało się odwrotnie, choć za przedsięwzięciem stał Imran Chaudhri, były inżynier Apple, który przez ponad 20 lat pracy dla amerykańskiego giganta współtworzył portfolio produktów z logo nadgryzionego jabłka. Choć projekt „umarł”, to być może zostanie jeszcze wskrzeszony – start-up Humane przejął bowiem koncern HP, płacąc 116 mln dol. (chodziło głównie o dostęp do 300 patentów i zgłoszeń patentowych).

IO, nowy projekt, który ma wyprzeć smartfony

Teraz historia się powtarza i znów w niej palce macza Altman. Założyciel OpenAI ma plan, by znów wypuścić na rynek „zabójcę smartfonów”. Tym razem urządzenie do obsługi AI opracowuje, a jakże, były inżynier Apple. Mowa o start-upie IO, założonym przez sir Jony’ego Ive’a. OpenAI kupi spółkę byłego szefa designu Apple za 6,4 mld dol. A czym ma być właściwie ta alternatywa dla smartfonów? Zbyt wiele nie wiadomo. Na razie trwają prace nad prototypem urządzenia opartego na AI, którego premiera planowana jest na 2026 r. Altman i Ive w oświadczeniu podali, że nie chodzi o kolejny smartfon, lecz o całkowicie nowy sposób interakcji z technologią. Oczywiście motorem napędowym rozwiązania będzie AI. Ive, projektant odpowiedzialny za najbardziej znane produkty Apple, w tym iPhone’a (odszedł z firmy w 2019 r. po prawie trzech dekadach pracy), teraz będzie w OpenAI pełnił rolę konsultanta.