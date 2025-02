To miał być rewolucyjny gadżet. Tysiące klientów nie odzyskają pieniędzy

Na datę premiery „zabójcy smartfonów” czy „nowego iPhone'a" nie bez powodu wybrano na 14 października 2023 roku. Miało wówczas dojść do zaćmienia słońca, co było dla Humane i jego Ai Pin „ważnym symbolem, nowym duchowym początkiem”. Terminu nie dotrzymano, a do zaćmienia doszło, tyle, że umysłów twórców i inwestorów, którzy wyłożyli na projekt 240 mln dol. A wśród nich znajdowali się: Sam Altman, szef Open AI, firmy numer 1 na rynku sztucznej inteligencji czy dyrektor generalny Salesforce Marc Benioff.

Reklama

Co potrafi AI Pin?

Teraz przedsięwzięcie upada, a HP, producent komputerów i drukarek, zapłaci za nie tylko 116 ml dol. I tak sporo? To głównie za posiadane przez Humane 300 patentów i przyszłościowy system operacyjny CosmOS. Natomiast tysiące klientów stracą dostęp do usługi już z końcem lutego (tylko ci, którzy zakupili Ai Pin mniej niż 90 dni temu, mogą zażądać zwrotu pieniędzy). Pozostaną więc z bezużytecznymi gadżetami za prawie 700 dol. (+24 dol. za dostęp do ChatGPT). Lepiej kończą obaj założyciele Humane, Imran Chaudhri i Bethany Bongiorno, którzy będą kierować nowym działem AI w HP. Teraz będą pracować nad sztuczną inteligencją dla drukarek i do obsługi sal konferencyjnych.

Urządzenie o nazwie AI Pin miało zastąpić tradycyjne smartfony. To swoisty smartfon bez ekranu, niewielkich rozmiarów przypinka do ubrania, np. klapy marynarki, która pozwala wykonywać połączenia telefoniczne bez użycia rąk. Wszystko za sprawą sztucznej inteligencji (ChatGPT). Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą gestów lub głosowo, a system odpowiada w ten sam sposób, choć może również treść maili czy SMS-ów wyświetlać, np. na dłoni. Bot może ponadto tłumaczyć treść na dowolne języki w czasie rzeczywistym, opisywać obrazy, które widzi okiem kamery (np. rozpoznawać produkty w sklepie, by poinformować o ich wartości odżywczej).

Projekt początkowo przykuł ogromne zainteresowanie ze względu na obecność w kapitale Sama Altmana, ale i sam Imran Chaudhri to nie byle kto. Ten były inżynier Apple odpowiadał za tworzenie interfejsów użytkownika w iPhone`ach, a także projektował takie sprzęty, jak Mac, iPod, iPad czy Apple Watch.