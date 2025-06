Powstanie sieć komórkowa Trump Mobile i smartfon „Made in USA”

Nad całością przedsięwzięcia czuwać będą synowie Trumpa, którzy ogłosili start projektu w Trump Tower w poniedziałek. Eric i Donald Jr. kierują rodzinnym biznesem, który poza nieruchomościami i polami golfowymi wchodzi również w nowe obszary, jak kryptowaluty.

Sam prezydent Trump twierdzi, że nie bierze udziału w codziennym zarządzaniu firmą rodzinną. Jego administracja ma jednak silny wpływ na ściśle regulowany rynek telekomunikacyjny. Brendan Carr, wyznaczony przez Trumpa przewodniczący Federalnej Komisji Łączności, apelował do operatorów takich jak T-Mobile i Verizon, by ograniczyli swoje polityki dotyczące różnorodności, równości i integracji, jeśli chcą, by ich fuzje zostały zatwierdzone przez komisję.

Jak podaje WSJ, DTTM Operations, firma zarządzająca znakami towarowymi Donalda Trumpa, złożyła w zeszłym tygodniu wnioski wskazujące, że planuje wykorzystać znaki „TRUMP” i „T1” w odniesieniu do telefonu komórkowego i usług bezprzewodowych. Zgłoszenia te wcześniej ujawnił prawnik ds. własności intelektualnej Josh Gerben.