Rekordowe wynagrodzenie w historii? Elon Musk może dostać od firmy bilion dolarów

Elon Musk
Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem świata. Jego majątek może jeszcze mocno wzrosnąć
Zarząd Tesli zaproponował nowy pakiet wynagrodzeń dla Elona Muska, który pozwoliłby swojemu dyrektorowi generalnemu zarobić oszałamiającą kwotę 1 biliona dolarów, jeśli osiągnie szereg wymagających celów. Plan zakłada, że Musk otrzyma akcje stanowiące 12 proc. całkowitego kapitału Tesli, jeśli znacząco zwiększy jej wartość, poprawi zyski i osiągnie różne cele operacyjne. Objaśniając plan, zarząd Tesli twierdzi, że jest on kluczowy dla zatrzymania Muska w firmie na dłuższą metę i odpowiedniego motywowania go.
"Wierzymy, że wyjątkowa wizja Elona jest kluczowa dla przejścia przez ten krytyczny punkt zwrotny. Zdajemy sobie również sprawę z ogromu tego przedsięwzięcia i w związku z tym z ważności posiadania lidera, który jest nie tylko chętny i zdolny, ale także zdeterminowany, by sprostać temu wyzwaniu. Mówiąc prosto, zatrzymanie i motywowanie Elona jest fundamentalne dla osiągnięcia przez Teslę tych celów i stania się najbardziej wartościową firmą w historii” – napisali Robyn Denholm i Kathleen Wilson-Thompson, członkowie zarządu Tesli.
Zgodnie z planem, Musk będzie otrzymywał akcje w ratach w miarę wzrostu wartości Tesli, z obecnego poziomu około 1 biliona dolarów. Aby osiągnąć maksymalną wypłatę w akcjach, musi zwiększyć kapitalizację rynkową Tesli do 8,5 biliona dolarów. Tesla wskazuje, że jest to „mniej więcej równe łącznej kapitalizacji rynkowej Meta, Microsoftu i Alphabet” obecnie.
Raty pakietu wynagrodzeń będą również wypłacane, jeśli Tesla dostarczy 20 milionów pojazdów, sprzeda 10 milionów aktywnych subskrypcji FSD, sprzeda milion robotów AI, wprowadzi 1 milion autonomicznych taksówek Robotaxi do komercyjnej eksploatacji lub osiągnie 400 miliardów dolarów skorygowanego zysku EBITDA. Zachęcając akcjonariuszy do poparcia propozycji, Denholm i Wilson-Thompson napisali:„Jeśli Elon osiągnie wszystkie kamienie milowe w ramach tej opartej na zasadach »Nagrody za Wyniki Prezesa 2025«, jego przywództwo wyniesie Teslę na pozycję najbardziej wartościowej firmy w historii.”
Kapitalizacja Tesli sięgała w piątek 1,06 bln dol. Akcje tej spółki straciły od początku roku ponad 10 proc. Przez ostatnie 12 miesięcy zyskały one jednak 47 proc., a przez pięć lat 143 proc. Od debiutu giełdowego z 2010 r. zdrożały natomiast o 23,4 tys. proc. Majątek Elona Muska jest natomiast wyceniany przez agencję Bloomberga na 378 mld dol., co daje mu pierwsze miejsce na jej liście globalnych miliarderów.
