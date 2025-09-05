Reklama

Rekordowe wynagrodzenie w historii? Elon Musk może dostać od firmy bilion dolarów

Zarząd Tesli ogłosił, że założyciel tej spółki Elon Musk może dostać 1 bln dolarów wynagrodzenia, jeśli spełni szereg celów dotyczących kapitalizacji firmy oraz jej wyników.

Publikacja: 05.09.2025 13:41

Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem świata. Jego majątek może jeszcze mocno wzrosnąć

Elon Musk

Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem świata. Jego majątek może jeszcze mocno wzrosnąć

Foto: REUTERS/Nathan Howard

Hubert Kozieł

Zarząd Tesli zaproponował nowy pakiet wynagrodzeń dla Elona Muska, który pozwoliłby swojemu dyrektorowi generalnemu zarobić oszałamiającą kwotę 1 biliona dolarów, jeśli osiągnie szereg wymagających celów. Plan zakłada, że Musk otrzyma akcje stanowiące 12 proc. całkowitego kapitału Tesli, jeśli znacząco zwiększy jej wartość, poprawi zyski i osiągnie różne cele operacyjne. Objaśniając plan, zarząd Tesli twierdzi, że jest on kluczowy dla zatrzymania Muska w firmie na dłuższą metę i odpowiedniego motywowania go.

"Wierzymy, że wyjątkowa wizja Elona jest kluczowa dla przejścia przez ten krytyczny punkt zwrotny. Zdajemy sobie również sprawę z ogromu tego przedsięwzięcia i w związku z tym z ważności posiadania lidera, który jest nie tylko chętny i zdolny, ale także zdeterminowany, by sprostać temu wyzwaniu. Mówiąc prosto, zatrzymanie i motywowanie Elona jest fundamentalne dla osiągnięcia przez Teslę tych celów i stania się najbardziej wartościową firmą w historii” – napisali Robyn Denholm i Kathleen Wilson-Thompson, członkowie zarządu Tesli.

Co Musk musiałby zrobić, by otrzymać 1 bln dolarów wynagrodzenia?

Zgodnie z planem, Musk będzie otrzymywał akcje w ratach w miarę wzrostu wartości Tesli, z obecnego poziomu około 1 biliona dolarów. Aby osiągnąć maksymalną wypłatę w akcjach, musi zwiększyć kapitalizację rynkową Tesli do 8,5 biliona dolarów. Tesla wskazuje, że jest to „mniej więcej równe łącznej kapitalizacji rynkowej Meta, Microsoftu i Alphabet” obecnie.

W tym roku spadła wartość Tesli

Kapitalizacja Tesli sięgała w piątek 1,06 bln dol. Akcje tej spółki straciły od początku roku ponad 10 proc. Przez ostatnie 12 miesięcy zyskały one jednak 47 proc., a przez pięć lat 143 proc. Od debiutu giełdowego z 2010 r. zdrożały natomiast o 23,4 tys. proc. Majątek Elona Muska jest natomiast wyceniany przez agencję Bloomberga na 378 mld dol., co daje mu pierwsze miejsce na jej liście globalnych miliarderów.

Źródło: rp.pl

