Rekordowe wynagrodzenie w historii? Elon Musk może dostać od firmy bilion dolarów

Zarząd Tesli zaproponował nowy pakiet wynagrodzeń dla Elona Muska, który pozwoliłby swojemu dyrektorowi generalnemu zarobić oszałamiającą kwotę 1 biliona dolarów, jeśli osiągnie szereg wymagających celów. Plan zakłada, że Musk otrzyma akcje stanowiące 12 proc. całkowitego kapitału Tesli, jeśli znacząco zwiększy jej wartość, poprawi zyski i osiągnie różne cele operacyjne. Objaśniając plan, zarząd Tesli twierdzi, że jest on kluczowy dla zatrzymania Muska w firmie na dłuższą metę i odpowiedniego motywowania go.

"Wierzymy, że wyjątkowa wizja Elona jest kluczowa dla przejścia przez ten krytyczny punkt zwrotny. Zdajemy sobie również sprawę z ogromu tego przedsięwzięcia i w związku z tym z ważności posiadania lidera, który jest nie tylko chętny i zdolny, ale także zdeterminowany, by sprostać temu wyzwaniu. Mówiąc prosto, zatrzymanie i motywowanie Elona jest fundamentalne dla osiągnięcia przez Teslę tych celów i stania się najbardziej wartościową firmą w historii” – napisali Robyn Denholm i Kathleen Wilson-Thompson, członkowie zarządu Tesli.

Co Musk musiałby zrobić, by otrzymać 1 bln dolarów wynagrodzenia?

Zgodnie z planem, Musk będzie otrzymywał akcje w ratach w miarę wzrostu wartości Tesli, z obecnego poziomu około 1 biliona dolarów. Aby osiągnąć maksymalną wypłatę w akcjach, musi zwiększyć kapitalizację rynkową Tesli do 8,5 biliona dolarów. Tesla wskazuje, że jest to „mniej więcej równe łącznej kapitalizacji rynkowej Meta, Microsoftu i Alphabet” obecnie.

Raty pakietu wynagrodzeń będą również wypłacane, jeśli Tesla dostarczy 20 milionów pojazdów, sprzeda 10 milionów aktywnych subskrypcji FSD, sprzeda milion robotów AI, wprowadzi 1 milion autonomicznych taksówek Robotaxi do komercyjnej eksploatacji lub osiągnie 400 miliardów dolarów skorygowanego zysku EBITDA. Zachęcając akcjonariuszy do poparcia propozycji, Denholm i Wilson-Thompson napisali:„Jeśli Elon osiągnie wszystkie kamienie milowe w ramach tej opartej na zasadach »Nagrody za Wyniki Prezesa 2025«, jego przywództwo wyniesie Teslę na pozycję najbardziej wartościowej firmy w historii.”