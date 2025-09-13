Firmy coraz częściej odwracają się od AI. W cenie znów człowiek, ale może być za późno

Aktualizacja: 13.09.2025 14:00 Publikacja: 13.09.2025 09:01
Po początkowym zachwycie AI wiele firm zorientowało się, że warto mocniej postawić na „ludzkich pracowników"
Foto: Adobe Stock
Fascynacja AI, z którą mamy do czynienia od paru lat, wyraźnie hamuje – najnowsze dane zza oceanu wskazują na niespodziewane odwrócenie trendu. Jak wynika z badania Biura Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych, obejmującego 1,2 miliona firm, wskaźnik adopcji AI w dużych przedsiębiorstwach (powyżej 250 pracowników) spadł z rekordowego poziomu 14 proc. w czerwcu do zaledwie 12 proc. pod koniec lata. To pierwszy tak wyraźny spadek od początku monitorowania tego zjawiska w 2023 r.
Czytaj więcej
Amerykański potentat na rynku oprogramowania zredukował dział wsparcia klienta o 44 proc., pozbyw...
Torsten Sløk, główny ekonomista Apollo Global Management, twierdzi, że konkretne liczby pokazują „spowolnienie we wdrażaniu AI” przez korporacje. Eksperci wskazują, że jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na ludzkie umiejętności, choć rynek pracy odczuwa już pierwsze, bolesne skutki technologicznej rewolucji, która uderzyła w najmłodszych pracowników.
Impulsem do zmiany nastrojów było to, co Deutsche Bank określił jako „lato, w którym AI stała się brzydka”. Publiczny spór między prezesami Nvidii i Anthropic o wpływ AI na zatrudnienie oraz druzgocące badanie MIT, które wykazało, że aż 95 proc. korporacyjnych pilotaży generatywnej AI nie przynosi żadnego „mierzalnego zwrotu z inwestycji”, wywołały falę wyprzedaży akcji technologicznych. Firmy na własnej skórze przekonały się, że narzędzia sztucznej inteligencji są zawodne.
Według danych Upwork, modele AI halucynują, czyli generują fałszywe informacje, średnio w 10-12 proc. przypadków. Weryfikacja faktów (fact-checking) awansowała do pierwszej dziesiątki najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku. Przedsiębiorstwa, które pochopnie zwolniły pracowników, teraz płacą freelancerom wysokie stawki za naprawianie błędów maszyn. Głośny stał się przypadek menedżerki, która za 2 tys. dol. przepisywała od zera tekst wygenerowany przez AI, co od początku byłoby tańsze przy zleceniu pracy człowiekowi.
Gdy korporacje ograniczają swoje zaangażowanie, AI już zdążyła w niepokojący sposób przemodelować rynek pracy, uderzając przede wszystkim w osoby na starcie kariery. Niedawne badanie Uniwersytetu Stanforda wykazało, że od końca 2022 r. zatrudnienie wśród pracowników w wieku 22-25 lat w zawodach narażonych na automatyzację spadło aż o 13 proc. Zespół pod kierownictwem prof. Erika Brynjolfssona podkreśla, że w tym samym czasie zatrudnienie starszych, doświadczonych pracowników na tych samych stanowiskach pozostało stabilne lub nawet wzrosło.
Takie wnioski potwierdza zresztą raport Instytutu Bank of America, według którego stopa bezrobocia wśród absolwentów uczelni po raz pierwszy od dekad przewyższyła ogólny wskaźnik. Co więcej, w lipcu osoby poszukujące pracy po raz pierwszy – głównie z pokolenia Z – stanowiły ponad 13 proc. wszystkich bezrobotnych w USA. To najwyższy odsetek od 1988 r.
Czytaj więcej
Boom na sztuczną inteligencję pozwala wzbogacić się szybciej niż jakakolwiek branża w historii. M...
Największe spadki notowane są na stanowiskach programistycznych i w obsłudze klienta, gdzie zatrudnienie najmłodszych programistów spadło o jedną piątą względem szczytu z końca 2022 r. Zjawisko jest niebezpieczne, bo dowodzi, że AI eliminuje pierwsze szczeble drabiny zawodowej. W konsekwencji w przyszłości może zabraknąć możliwości rozwoju, planowania sukcesji i przekazywania wiedzy wewnątrz organizacji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Fascynacja AI, z którą mamy do czynienia od paru lat, wyraźnie hamuje – najnowsze dane zza oceanu wskazują na niespodziewane odwrócenie trendu. Jak wynika z badania Biura Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych, obejmującego 1,2 miliona firm, wskaźnik adopcji AI w dużych przedsiębiorstwach (powyżej 250 pracowników) spadł z rekordowego poziomu 14 proc. w czerwcu do zaledwie 12 proc. pod koniec lata. To pierwszy tak wyraźny spadek od początku monitorowania tego zjawiska w 2023 r.
Elon Musk może na długo stracić tron najbogatszego człowieka świata. Po piętach depcze mu jego przyjaciel z Doli...
Rosnąca grupa artystów decyduje się na radykalny krok: usunięcie całej swojej dyskografii z popularnej platformy...
Premiera nowej linii smartfonów iPhone 17 zakończyła się dla Apple potężną przeceną akcji i spadkiem wartości. E...
Zanosi się na prawdziwie kopernikański przewrót na rynku telekomunikacyjnym. Już nie deregulacja, demonopolizacj...
Koncern z Cupertino zaprezentował cztery warianty iPhone’a, w tym ultra-cienki model Air, zegarki Apple Watch Se...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas