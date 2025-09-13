Reklama

Firmy coraz częściej odwracają się od AI. W cenie znów człowiek, ale może być za późno

Entuzjazm dla generatywnej sztucznej inteligencji gwałtownie słabnie. Po serii nieudanych i nieopłacalnych wdrożeń pilotażowych firmy zaczynają wycofywać się z drogich eksperymentów. Znów w cenie są ludzie.

Publikacja: 13.09.2025 09:01

Po początkowym zachwycie AI wiele firm zorientowało się, że warto mocniej postawić na „ludzkich prac

Po początkowym zachwycie AI wiele firm zorientowało się, że warto mocniej postawić na „ludzkich pracowników"

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego firmy zaczynają wycofywać się z wdrożeń sztucznej inteligencji?
  • Jakie skutki miała "halucynacja" modeli AI na procesy biznesowe?
  • Dlaczego młodzi pracownicy są szczególnie narażeni na automatyzację stanowisk pracy?
  • Jakie zmiany na rynku pracy przyniosła szybka adopcja AI?

Fascynacja AI, z którą mamy do czynienia od paru lat, wyraźnie hamuje – najnowsze dane zza oceanu wskazują na niespodziewane odwrócenie trendu. Jak wynika z badania Biura Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych, obejmującego 1,2 miliona firm, wskaźnik adopcji AI w dużych przedsiębiorstwach (powyżej 250 pracowników) spadł z rekordowego poziomu 14 proc. w czerwcu do zaledwie 12 proc. pod koniec lata. To pierwszy tak wyraźny spadek od początku monitorowania tego zjawiska w 2023 r.

Czytaj więcej

Jeszcze niedawno szef Salesforce Marc Benioff przekonywał, że AI będzie raczej asystentem i narzędzi
Globalne Interesy
Tak wielkich zwolnień za sprawą AI jeszcze nie było. Gigant IT tnie tysiące etatów

„AI stała się brzydka”

Torsten Sløk, główny ekonomista Apollo Global Management, twierdzi, że konkretne liczby pokazują „spowolnienie we wdrażaniu AI” przez korporacje. Eksperci wskazują, że jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na ludzkie umiejętności, choć rynek pracy odczuwa już pierwsze, bolesne skutki technologicznej rewolucji, która uderzyła w najmłodszych pracowników.

Impulsem do zmiany nastrojów było to, co Deutsche Bank określił jako „lato, w którym AI stała się brzydka”. Publiczny spór między prezesami Nvidii i Anthropic o wpływ AI na zatrudnienie oraz druzgocące badanie MIT, które wykazało, że aż 95 proc. korporacyjnych pilotaży generatywnej AI nie przynosi żadnego „mierzalnego zwrotu z inwestycji”, wywołały falę wyprzedaży akcji technologicznych. Firmy na własnej skórze przekonały się, że narzędzia sztucznej inteligencji są zawodne.

Reklama
Reklama

Według danych Upwork, modele AI halucynują, czyli generują fałszywe informacje, średnio w 10-12 proc. przypadków. Weryfikacja faktów (fact-checking) awansowała do pierwszej dziesiątki najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku. Przedsiębiorstwa, które pochopnie zwolniły pracowników, teraz płacą freelancerom wysokie stawki za naprawianie błędów maszyn. Głośny stał się przypadek menedżerki, która za 2 tys. dol. przepisywała od zera tekst wygenerowany przez AI, co od początku byłoby tańsze przy zleceniu pracy człowiekowi.

Sztuczna inteligencja bije w te zawody 

Gdy korporacje ograniczają swoje zaangażowanie, AI już zdążyła w niepokojący sposób przemodelować rynek pracy, uderzając przede wszystkim w osoby na starcie kariery. Niedawne badanie Uniwersytetu Stanforda wykazało, że od końca 2022 r. zatrudnienie wśród pracowników w wieku 22-25 lat w zawodach narażonych na automatyzację spadło aż o 13 proc. Zespół pod kierownictwem prof. Erika Brynjolfssona podkreśla, że w tym samym czasie zatrudnienie starszych, doświadczonych pracowników na tych samych stanowiskach pozostało stabilne lub nawet wzrosło.

Takie wnioski potwierdza zresztą raport Instytutu Bank of America, według którego stopa bezrobocia wśród absolwentów uczelni po raz pierwszy od dekad przewyższyła ogólny wskaźnik. Co więcej, w lipcu osoby poszukujące pracy po raz pierwszy – głównie z pokolenia Z – stanowiły ponad 13 proc. wszystkich bezrobotnych w USA. To najwyższy odsetek od 1988 r.

Czytaj więcej

Mira Murati, która odeszła z OpenAI we wrześniu ubiegłego roku, a w lutym założyła Thinking Machines
Globalne Interesy
Fabryka miliarderów. AI tworzy fortuny w niespotykanym tempie

Największe spadki notowane są na stanowiskach programistycznych i w obsłudze klienta, gdzie zatrudnienie najmłodszych programistów spadło o jedną piątą względem szczytu z końca 2022 r. Zjawisko jest niebezpieczne, bo dowodzi, że AI eliminuje pierwsze szczeble drabiny zawodowej. W konsekwencji w przyszłości może zabraknąć możliwości rozwoju, planowania sukcesji i przekazywania wiedzy wewnątrz organizacji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Praca Rynek pracy AI

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego firmy zaczynają wycofywać się z wdrożeń sztucznej inteligencji?
  • Jakie skutki miała "halucynacja" modeli AI na procesy biznesowe?
  • Dlaczego młodzi pracownicy są szczególnie narażeni na automatyzację stanowisk pracy?
  • Jakie zmiany na rynku pracy przyniosła szybka adopcja AI?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Fascynacja AI, z którą mamy do czynienia od paru lat, wyraźnie hamuje – najnowsze dane zza oceanu wskazują na niespodziewane odwrócenie trendu. Jak wynika z badania Biura Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych, obejmującego 1,2 miliona firm, wskaźnik adopcji AI w dużych przedsiębiorstwach (powyżej 250 pracowników) spadł z rekordowego poziomu 14 proc. w czerwcu do zaledwie 12 proc. pod koniec lata. To pierwszy tak wyraźny spadek od początku monitorowania tego zjawiska w 2023 r.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Największe triumfy Ellison święcił w latach 90., kiedy był w centrum uwagi jako buntowniczy wizjoner
Globalne Interesy
Ekstrawagancki król danych znów na szczycie. Ze swojej wyspy rzuca wyzwanie Muskowi
Muzykom nie podobają się inwestycje założyciela Spotify. Bojkotują platformę
Globalne Interesy
Zaskakujący bojkot Spotify. Artyści usuwają muzykę
Premiera iPhone'a 17 była wielkim wydarzeniem dla Apple, ale kilka dni po premierze nie widać już ta
Globalne Interesy
Kwaśne jabłko po premierze. Apple straciło ponad 100 mld dol. przez nowego iPhone'a
Polacy korzystają z wielkiej liczby działających na polskim rynku operatorów. W najbliższych latach
Globalne Interesy
Telekomunikacja kręgosłupem cyfrowej przyszłości. Europa chce postawić na gigantów
Tim Cook na scenie w siedzibie Apple w Cupertino pokazał nową linię flagowych urządzeń
Globalne Interesy
Apple pokazał iPhone’a 17. Kiedy i w jakiej cenie trafi do sprzedaży w Polsce?
Reklama
Reklama
e-Wydanie