Tak wielkich zwolnień za sprawą AI jeszcze nie było. Gigant IT tnie tysiące etatów

Jeszcze niedawno szef Salesforce Marc Benioff przekonywał, że AI będzie raczej asystentem i narzędziem wspomagającym pracę, a nie technologią, która zastąpi ludzi.. Teraz zwolnił tysiące pracowników
Koncern Salesforce, globalny lider w dziedzinie systemów CRM, zredukował swój zespół obsługi klienta z 9 tys. do 5 tys. pracowników, co jest największym dotąd takim cięciem związanym z zastosowaniem botów AI. Jak poinformował w podcaście „The Logan Bartlett Show” dyrektor generalny firmy Marc Benioff, było to możliwe dzięki wdrożeniu zaawansowanych agentów AI. Opisał on ostatnie osiem miesięcy jako „najbardziej ekscytujące w swojej karierze”, podkreślając, jak głęboko sztuczna inteligencja przekształciła model operacyjny firmy.
Obecnie już 50 proc. wszystkich interakcji z klientami jest obsługiwanych przez boty. Ludzie wkraczają do akcji jedynie w przypadku bardziej skomplikowanych zapytań, a całość koordynuje system nazwany „omnichannel supervisor”, który płynnie przekazuje zadania między człowiekiem a maszyną.
Automatyzacja rozwiązała także problem, z którym firma borykała się od dekad. Benioff przyznał, że w ciągu 26 lat działalności Salesforce zgromadził ponad 100 mln potencjalnych tzw. leadów sprzedażowych, do których nikt nigdy nie oddzwonił z powodu braku zasobów ludzkich. Teraz, dzięki autonomicznym agentom sprzedażowym, firma jest w stanie nawiązać kontakt z każdą osobą, która wyrazi zainteresowanie jej produktami. System AI dzieli złożone zadania na mniejsze kroki, a gdy napotyka problem przekraczający jego kompetencje, przekazuje go pracownikowi.
Warto zauważyć, iż jeszcze w lipcu Benioff, w wywiadzie dla magazynu „Fortune”, przekonywał, że AI będzie raczej asystentem i narzędziem wspomagającym pracę, a nie technologią, która zastąpi ludzi. Twierdził, że „ludzie nie znikną” i odrzucał „straszące narracje” o masowym bezrobociu.
Krok Salesforce podważa optymistyczne prognozy innych liderów branży, jak choćby Jensena Huanga, prezesa Nvidii, który utrzymuje, że agenci AI będą tworzyć nowe miejsca pracy, a nie je likwidować. Przykład firmy Benioffa pokazuje, że w kluczowych działach koncernu (inżynieria, programowanie, wsparcie) sztuczna inteligencja wykonuje już od 30 do 50 proc. pracy.
Szacuje się, iż w tym roku firmy technologiczne zlikwidowały ponad 97 tys. miejsc pracy. Analitycy Goldman Sachs prognozują, że generatywna AI może docelowo wyeliminować nawet 6–7 proc. wszystkich etatów w USA. Presja ta dotyka przede wszystkim młodszych pracowników, stażystów i osoby na stanowiskach juniorskich, których powtarzalne zadania są najłatwiejsze do zautomatyzowania.
W trend zastępowania ludzi przez AI wpisała się m.in. Klarna. Szwedzki fintech zasłynął z wdrożenia chatbota, który przejął zadania 700-osobowego zespołu obsługi klienta, skracając czas rozwiązania problemu z 11 do ledwie dwóch minut (po pewnym czasie firma zaczęła ponownie zatrudniać ludzi z powodu spadku jakości usług). Tą drogą idą też Atlassian (zredukował etaty w działach wsparcia), Microsoft (zwolnił tysiące programistów, argumentując, że już 30 proc. kodu powstaje dzięki AI) i Duolingo. Ta ostatnia firma otwarcie deklaruje, że kieruje się strategią „AI-first”, stopniowo zastępując współpracowników algorytmami.
