Hel-3 z Księżyca doprowadzi do przełomu w dziedzinie technologii kwantowej?

Hel-3, nazywany „kosmicznym pierwiastkiem”, jest lekkim gazem szlachetnym i stabilnym izotopem. Na Ziemi jest pierwiastkiem rzadkim, jednak na Księżycu występuje powszechnie, o czym świadczą próbki skał dostarczone przez misję Apollo. Hel-3 jest lżejszy niż hel-4 – popularny gaz do napełniania balonów.

Hel-3 potrzebny jest w wielu gałęziach przemysłu, w tym m.in. w technologii kwantowej, w której stanowi jeden z ważniejszych elementów zasilania komputerów kwantowych. Komputery kwantowe natomiast mają, zdaniem ekspertów, już wkrótce przyczynić się do rozwoju w takich dziedzinach jak medycyna, chemia, sztuczna inteligencja czy cyberbezpieczeństwo.

Komputery te do przetwarzania informacji wykorzystują cząsteczki zwane kubitami. Te jednak nie są odporne na ciepło, które może powodować błędy w ich działaniu. Zastosowanie helu-3 w komputerach kwantowych pomaga w osiąganiu temperatur bliskich zeru absolutnemu. Tak ekstremalnie niskie temperatury redukują zakłócenia w obliczeniach i zwiększają ich dokładność. Tego rodzaju technologię chłodzenia opracowuje fińska firma Bluefors wykorzystując w niej mieszankę helu-3 i helu-4.

Jak zaznaczył Gary Lai, dyrektor ds. technologii w Interlune, którego wypowiedź przytacza The Washington Post, rynek komputerów kwantowych znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Dotychczasowe urządzenia zbudowano z wykorzystaniem ponad tysiąca kubitów. Jednak system komercyjny lub centrum danych potrzebować będą miliona lub więcej kubitów. To z kolei wymagać może tysięcy litrów helu-3 na każdy komputer kwantowy. Zapotrzebowanie będzie wyższe niż ilość tego pierwiastka dostępna na Ziemi. Brakującego surowca ma dostarczyć Księżyc.

– Szacujemy, że na Księżycu znajduje się ponad milion ton helu-3. Gromadzi się on tam od 4 miliardów lat – przyznał Rob Meyerson.

Jak będzie wydobywany hel-3 na Księżycu?

Pozyskiwanie helu-3 na Księżycu przez firmę Interlune, jak donosi The Washington Post, obejmować ma cztery główne etapy: