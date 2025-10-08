Google wyjaśnia, że nowe rozwiązanie daje możliwość zadawania wyszukiwarce bardziej złożonych pytań, także wieloczęściowych. Wcześniej wymagałoby to wielu oddzielnych wyszukiwań. Teraz dzięki trybowi AI wyszukiwarka sama podzieli złożone pytanie, by znaleźć najbardziej dopasowane odpowiedzi.

Reklama Reklama

Google idzie w AI

Informacja o nowej usłudze została opublikowana na firmowym blogu. Firma podkreśla, że Tryb AI zacznie być udostępniany polskim użytkownikom w formie karty na stronie wyników wyszukiwania oraz w aplikacji Google – już od 8 października, ale udostępnianie usługi wszystkim użytkownikom może zająć kilka dni.

Tryb AI w wyszukiwarce został dzisiaj wprowadzony w sumie w 36 nowych językach w niemal 50 krajach i terytoriach, tym samym jego zasięg został rozszerzony do ponad 200 krajów. We wpisie firma podaje, że niezależnie od tego, czy użytkownik szuka konkretnych produktów, planuje wycieczkę, czy też zgłębia nowy temat, Tryb AI został stworzony, by zrozumieć, o co pyta i pomóc znaleźć właściwe odpowiedzi.

Tryb AI jest szczególnie przydatny przy pytaniach, które mają na celu zgłębienie tematu oraz przy bardziej skomplikowanych zadaniach, takich jak porównywanie produktów, planowanie podróży czy zrozumienie złożonych instrukcji. Użytkownicy wczesnej wersji Trybu AI zadają pytania 2–3 razy dłuższe od zadawanych tradycyjnie. Można na przykład zapytać: „Chcę dowiedzieć się więcej o nowych siedmiu cudach świata. Jakie jest znaczenie każdego z nich i gdzie się znajdują”.