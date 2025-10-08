Aktualizacja: 08.10.2025 05:19 Publikacja: 08.10.2025 00:01
Google wyjaśnia, że nowe rozwiązanie daje możliwość zadawania wyszukiwarce bardziej złożonych pytań, także wieloczęściowych. Wcześniej wymagałoby to wielu oddzielnych wyszukiwań. Teraz dzięki trybowi AI wyszukiwarka sama podzieli złożone pytanie, by znaleźć najbardziej dopasowane odpowiedzi.
Informacja o nowej usłudze została opublikowana na firmowym blogu. Firma podkreśla, że Tryb AI zacznie być udostępniany polskim użytkownikom w formie karty na stronie wyników wyszukiwania oraz w aplikacji Google – już od 8 października, ale udostępnianie usługi wszystkim użytkownikom może zająć kilka dni.
Tryb AI w wyszukiwarce został dzisiaj wprowadzony w sumie w 36 nowych językach w niemal 50 krajach i terytoriach, tym samym jego zasięg został rozszerzony do ponad 200 krajów. We wpisie firma podaje, że niezależnie od tego, czy użytkownik szuka konkretnych produktów, planuje wycieczkę, czy też zgłębia nowy temat, Tryb AI został stworzony, by zrozumieć, o co pyta i pomóc znaleźć właściwe odpowiedzi.
Tryb AI jest szczególnie przydatny przy pytaniach, które mają na celu zgłębienie tematu oraz przy bardziej skomplikowanych zadaniach, takich jak porównywanie produktów, planowanie podróży czy zrozumienie złożonych instrukcji. Użytkownicy wczesnej wersji Trybu AI zadają pytania 2–3 razy dłuższe od zadawanych tradycyjnie. Można na przykład zapytać: „Chcę dowiedzieć się więcej o nowych siedmiu cudach świata. Jakie jest znaczenie każdego z nich i gdzie się znajdują”.
Tryb AI wykorzystuje technikę rozgałęzienia zapytania – dzieli pytanie na podtematy i w imieniu użytkownika wysyła wiele zapytań jednocześnie. Dzięki temu wyszukiwarka może przeszukiwać internet dokładniej niż w tradycyjny sposób.
Tryb AI jest multimodalny, więc można zadawać pytania w dowolny sposób – tekstem, głosem, a nawet za pomocą aparatu fotograficznego. Wystarczy, że kliknie się ikonę mikrofonu i wypowie pytanie. Można też zrobić zdjęcie lub przesłać obraz, by zadać pytanie, korzystając z możliwości multimodalnych Trybu AI.
Google podkreśla we wpisie, że w miarę rozwoju wyszukiwarki o funkcje AI, nadal najważniejszym celem wyszukiwarki jest umożliwienie ludziom dostępu do informacji i prezentacja informacji z perspektywy różnych źródeł. Dzięki funkcji Przegląd od AI użytkownicy otrzymują odpowiedzi na pytania na podstawie wyszukiwań z wielu zróżnicowanych stron. Kliknięcia w linki z przeglądów od AI mają wyższą trafność wyszukiwania, co oznacza – według Google – że spędza się na wskazanych stronach więcej czasu, ponieważ są to witryny jakościowe i mogą dogłębniej prezentować interesujący użytkownika aspekt.
Tryb AI bazuje na podstawowych systemach jakości i rankingu Google oraz wykorzystuje nowe podejścia, aby zwiększyć wiarygodność informacji. Podawane odpowiedzi generowane są przez AI tak często, jak tylko to możliwe. Gdy jednak pewność co do odpowiedzi jest niewystarczająca, użytkownik zobaczy zestaw tradycyjnych wyników wyszukiwania. Podobnie jak w przypadku każdej innej usługi opartej na AI na wczesnym etapie rozwoju, odpowiedzi nie zawsze będą poprawne, ale funkcja jest stale ulepszana, przekonuje Google.
