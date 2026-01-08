Aktualizacja: 08.01.2026 22:51 Publikacja: 08.01.2026 14:19
Portal wnp.pl sprawdza, co twórcy projektu Bielik.AI planują w najbliższym czasie. Czego mogą spodziewać się użytkownicy modelu? Czy projekt pozostanie darmowy?
Polski otwarty model językowy Bielik.AI został stworzony przez fundację SpeakLeash. Pomysłodawca i współtwórca projektu Sebastian Kondracki wyjaśnia, że najnowsza wersja modelu (3.0) będzie zawierać 30 języków naturalnych. Opowiada również, jak nawiązano współpracę z marką InPost i firmą Nvidia.
Przed świętami podano informację o ciekawej formule współpracy z InPostem. W aplikacji InPost Mobile pojawił się czat Bielik.AI. Użytkownicy aplikacji mogą korzystać z nowej funkcji za darmo, wspierając rozwój technologii. Jak wyjaśnia Sebastian Kondracki, akcja „Nakarm Bielika” to największe udostępnienie modelu AI w Europie. I dodaje: „(...) nie tyle potrzebujemy danych, ale przede wszystkim chcemy zobaczyć, jak AI wykorzystują ludzie funkcjonujący poza tzw. bańką technologiczną”.
Czy Bielik.AI pozostanie bezpłatny dla użytkowników? Według wstępnych zapowiedzi model ogólnokształcący ma pozostać darmowy. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości może stać się bazą pod rozwijanie specjalistycznych projektów komercyjnych.
Projekt Bielik.AI jest nadal rozwijany pro bono, a jego twórcy chcą zachować pełną elastyczność działania. W wywiadzie na łamach WNP poruszono temat możliwych form finansowania modelu – od zbiórki na Patronite (którą już uruchomiono) po potencjalną współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji.
„Bardzo dużo współpracujemy z resortem cyfryzacji i myślę, że wsparłby nas finansowo, ale to my nie chcemy. Tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli: nie chodzi o to, że to coś złego” – wyjaśnia Kondracki. I dodaje: „Chętnie napisalibyśmy wniosek o grant i pewnie byśmy go dostali, ale wtedy mielibyśmy presję wymogów grantowych”.
W wywiadzie poruszono także potencjał Polski pod kątem produktów sztucznej inteligencji. Według współtwórcy Bielika Polsce nie brakuje utalentowanych specjalistów, tych przyciągają jednak projekty zagraniczne. Wyzwaniem może okazać się brak ambitnych, rodzimych projektów z kategorii rozwoju sztucznej inteligencji.
„Kiedy czytam polskie strategie, polityki, to muszę powiedzieć, że są bardzo zachowawcze. Brakuje odwagi” – podsumowuje Sebastian Kondracki.
Czytaj więcej: Czy Polska dogoni liderów AI? Współtwórca Bielika mówi o koniecznej zmianie mentalnej
