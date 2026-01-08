Portal wnp.pl sprawdza, co twórcy projektu Bielik.AI planują w najbliższym czasie. Czego mogą spodziewać się użytkownicy modelu? Czy projekt pozostanie darmowy?

Współtwórca Bielik.AI o rozwoju projektu: Nowe współprace

Polski otwarty model językowy Bielik.AI został stworzony przez fundację SpeakLeash. Pomysłodawca i współtwórca projektu Sebastian Kondracki wyjaśnia, że najnowsza wersja modelu (3.0) będzie zawierać 30 języków naturalnych. Opowiada również, jak nawiązano współpracę z marką InPost i firmą Nvidia.

Przed świętami podano informację o ciekawej formule współpracy z InPostem. W aplikacji InPost Mobile pojawił się czat Bielik.AI. Użytkownicy aplikacji mogą korzystać z nowej funkcji za darmo, wspierając rozwój technologii. Jak wyjaśnia Sebastian Kondracki, akcja „Nakarm Bielika” to największe udostępnienie modelu AI w Europie. I dodaje: „(...) nie tyle potrzebujemy danych, ale przede wszystkim chcemy zobaczyć, jak AI wykorzystują ludzie funkcjonujący poza tzw. bańką technologiczną”.

Czy Bielik.AI pozostanie bezpłatny dla użytkowników? Według wstępnych zapowiedzi model ogólnokształcący ma pozostać darmowy. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości może stać się bazą pod rozwijanie specjalistycznych projektów komercyjnych.