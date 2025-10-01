„Armia lewicowych aktywistów”. Elon Musk z Grokipedią rzuca wyzwanie Wikipedii

Z tego artykułu się dowiesz: za projektem Grokipedii i jakie ma on cele? Dlaczego Elon Musk krytykuje Wikipedię?

Jakie kontrowersje wzbudzają plany dotyczące Grokipedii?

Co eksperci sądzą o wyzwaniach związanych z automatyczną weryfikacją faktów?

Elon Musk zapowiedział rewolucję w sposobie tworzenia i weryfikowania globalnej wiedzy – to wszystko ma zapewnić jego AI, czyli Grok. Swoje rozwiązanie stawia w kontrze z największą cyfrową bazą wiedzy, jaką jest Wikipedia, którą tworzą ludzie. W ustach kontrowersyjnego biznesmena słowa o walce z dezinformacją i fake newsami brzmią jak żart. Jego platforma X to jeden z wiodących kanałów dystrybuujących właśnie tego typu treści.

Grok zbada, co jest fałszem?

Elon Musk na celownik wziął jedną z najważniejszych instytucji internetowych nie przez przypadek. Miliarder od lat otwarcie krytykował społecznościową encyklopedię za polityczną stronniczość i brak dokładnej kontroli nad publikowanymi treściami. Teraz oficjalnie rzuca wyzwanie Wikipedii – ogłosił właśnie start Grokipedii. Za nowym projektem ma stać jego firma xAI, twórca bota Grok, dostępnego dla użytkowników platformy X (dawny Twitter).

„Budujemy Grokipedię – będzie masywną poprawą wobec Wikipedii. To krok w stronę naszego głównego celu: zrozumienia Wszechświata” – napisał Musk w poście na X.

Grokipedia nie będzie kolejną odsłoną społecznościowego edytowania, ale wysoko zautomatyzowaną encyklopedią opartą na chatbotach AI potrafiących weryfikować, analizować i poprawiać treści z całego internetu, także te publikowane na Wikipedii.