Amerykańska policja ma bat na przestępców. Tu nie będzie dyskusji

```html Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest PUG i w jakie technologie wyposażono policyjny pojazd?

Kto stoi za projektem autonomicznego radiowozu i jaki jest cel tego przedsięwzięcia?

Z jakich innowacji korzysta policja na całym świecie? ```

„To przyszłość egzekwowania prawa” – tak o systemie PUG (Police Unmanned Ground) mówią funkcjonariusze. W USA uruchomiono pierwszy autonomiczny radiowóz, który całkowicie samodzielnie, bez udziału człowieka, ma pilnować porządku. Projekt wystartował właśnie na Florydzie. To pierwsze tego typu rozwiązanie, ale już eksperci wieszczą, że robotyczny samochód zrewolucjonizuje działania policji.

Jak działa PUG?

PUG na razie ma być testowany na ulicach przez 12 miesięcy. Potem, jeśli okaże się, że zdał sprawdzian, flota robo-pojazdów policyjnych może wejść do regularnej służby. Radiowóz naszpikowany jest nową technologią – wyposażono go w kamery 360 stopni, termowizję, a także systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych, czy funkcję „zwiadu z powietrza”. W samochodzie jest bowiem zainstalowany dron patrolowy, który ma przesyłać obraz monitorowanej okolicy. Futurystyczny projekt, bardziej przypominający sceny z popularnego filmu „Robocop”, to jednak rzeczywistość. Na pierwszy ogień testów poszła Floryda, a dokładniej hrabstwo Miami-Dade. Szeryf Rosie Cordero-Stutz podczas premiery pojazdu nie kryła entuzjazmu, nazywając projekt „zmieniającym zasady gr

Za pilotażem stoi organizacja non-profit Policing Lab oraz firma Perrone Robotics, która opatentowała system będący „mózgiem” samochodu. Chodzi o technologię TONY (To Navigate You), która pomaga przekształcić standardowe pojazdy w jednostki autonomiczne.