Amerykańska policja ma bat na przestępców. Tu nie będzie dyskusji

Zrobotyzowane pojazdy, wyposażone w liczne kamery, systemy termowizji i rozpoznawania tablic rejestracyjnych, a także w drony do monitoringu okolicy, mają być codziennością. Pierwszy autonomiczny radiowóz w USA już patroluje ulice.

Publikacja: 04.10.2025 10:21

Amerykańska policja wrzuca piąty bieg. Ulice patrolować ma autonomiczny radiowóz

Amerykańska policja wrzuca piąty bieg. Ulice patrolować ma autonomiczny radiowóz

Foto: Stock Adobe

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest PUG i w jakie technologie wyposażono policyjny pojazd?
  • Kto stoi za projektem autonomicznego radiowozu i jaki jest cel tego przedsięwzięcia?
  • Z jakich innowacji korzysta policja na całym świecie?

„To przyszłość egzekwowania prawa” – tak o systemie PUG (Police Unmanned Ground) mówią funkcjonariusze. W USA uruchomiono pierwszy autonomiczny radiowóz, który całkowicie samodzielnie, bez udziału człowieka, ma pilnować porządku. Projekt wystartował właśnie na Florydzie. To pierwsze tego typu rozwiązanie, ale już eksperci wieszczą, że robotyczny samochód zrewolucjonizuje działania policji.

Jak działa PUG?

PUG na razie ma być testowany na ulicach przez 12 miesięcy. Potem, jeśli okaże się, że zdał sprawdzian, flota robo-pojazdów policyjnych może wejść do regularnej służby. Radiowóz naszpikowany jest nową technologią – wyposażono go w kamery 360 stopni, termowizję, a także systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych, czy funkcję „zwiadu z powietrza”. W samochodzie jest bowiem zainstalowany dron patrolowy, który ma przesyłać obraz monitorowanej okolicy. Futurystyczny projekt, bardziej przypominający sceny z popularnego filmu „Robocop”, to jednak rzeczywistość. Na pierwszy ogień testów poszła Floryda, a dokładniej hrabstwo Miami-Dade. Szeryf Rosie Cordero-Stutz podczas premiery pojazdu nie kryła entuzjazmu, nazywając projekt „zmieniającym zasady gr

Za pilotażem stoi organizacja non-profit Policing Lab oraz firma Perrone Robotics, która opatentowała system będący „mózgiem” samochodu. Chodzi o technologię TONY (To Navigate You), która pomaga przekształcić standardowe pojazdy w jednostki autonomiczne.

PUG na razie nie będzie jeździł na samotne patrole – ma stanowić „inteligentne wsparcie” dla innych funkcjonariuszy (poza tym w aucie w czasie testów będzie nad prawidłową jazdą czuwał człowiek). Radiowóz-robot docelowo ma jednak samodzielnie monitorować wyznaczone wcześniej trasy, a w przypadku zaistnienia krytycznego incydentu automatycznie wypuszczać drona. Bezzałogowiec dostarcza funkcjonariuszom obraz z powietrza w czasie rzeczywistym, co znacząco zwiększa świadomość sytuacyjną i bezpieczeństwo podczas interwencji.

Robo-psy i humanoidy na służbie

Funkcjonariusze z hrabstwa Miami-Dade zaznaczają, że innowacyjność projektu polega na odciążeniu ich od rutynowych zadań. PUG, prowadząc obserwację, zbierając dane i monitorując otoczenie, działać ma jako mobilne centrum dowodzenia i umożliwić im skoncentrowanie się na kluczowych aspektach pracy. Plan zakłada, by przetestować PUG-a podczas wydarzeń z udziałem lokalnej społeczności – do interakcji z mieszkańcami posłuży specjalny tablet z aplikacją TruAssist firmy Truleo. Policja w hrabstwie nie ukrywa, że chodzi o oswojenie społeczności z robo-radiowozem.

– Chcemy usłyszeć od naszej społeczności, co im się podoba, a jakie mają obawy – wyjaśnia szeryf Cordero-Stutz.

Ostateczne wyniki pilotażu, mierzone m.in. skróceniem czasu reakcji na zdarzenia, poprawą bezpieczeństwa funkcjonariuszy i poziomem zaufania publicznego, zadecydują o przyszłości programu. W przyszłości PUG będzie mógł samodzielnie pełnić służbę przez około 16 godzin na dobę.

Innowacyjne technologie coraz częściej trafiają w ręce policji. W USA na służbie jest już m.in. czworonożny robot Spot. Maszyna przypominająca psa patrolowała już ulice w Nowym Jorku i miasta w Massachusetts. Spot od Boston Dynamics jest wykorzystywany głównie do zadań zwiadowczych w niebezpiecznych środowiskach. W Dubaju z kolei wdrożono humanoida patrolowego – REEM. Porusza się po centrach handlowych i atrakcjach turystycznych, a jego głównym zadaniem jest interakcja z ludźmi (może udzielać informacji, odbierać zgłoszenia drobnych przestępstw za pomocą ekranu dotykowego na piersi, a także rozpoznawać twarze i gesty). Dubaj chce, by do 2030 r. roboty stanowiły 25 proc. sił policyjnych w emiracie.

Źródło: rp.pl

Policja Technologie Robotyka Sztuczna Inteligencja

