TikTok, Instagram i Facebook z ograniczeniami? Niemcy rozważają zakaz dla nieletnich

Narastająca debata o bezpieczeństwie dzieci w sieci

„Bild” zacytował sekretarza generalnego CDU Carstena Linnemanna, który zadeklarował poparcie dla surowych ograniczeń wiekowych. – Jestem za dostępem do mediów społecznościowych od 16. roku życia – powiedział gazecie.

– Dzieci mają prawo do dzieciństwa. Musimy chronić je także w świecie cyfrowym przed nienawiścią, przemocą, przestępczością i manipulacyjną dezinformacją. W mediach społecznościowych są narażone na treści, których nie potrafią właściwie ocenić i przetworzyć – dodał.

Agencja Reutera przypomina, że w Niemczech narasta debata na temat potencjalnie negatywnego wpływu mediów społecznościowych na dzieci. W ubiegłym roku rząd powołał specjalną komisję, która ma zbadać sposoby ochrony młodych ludzi przed możliwymi zagrożeniami w internecie. Oczekuje się, że komisja przedstawi raport jeszcze w tym roku.

Szef organu zrzeszającego regulatorów mediów na szczeblu krajów związkowych, Thorsten Schmiege, powiedział agencji Reuters, że takie problemy jak cyberprzemoc, molestowanie seksualne w sieci i mowa nienawiści są traktowane bardzo poważnie.

Europa szykuje własne regulacje

Niemcy to kolejny kraj na świecie, który chce chronić dzieci przed negatywnymi treściami w internecie. Pierwsza była Australia, gdzie zakaz zaczął obowiązywać 10 grudnia 2025 r. Komisarz ds. bezpieczeństwa w sieci (eSafety Commissioner) poinformował, że platformy usunęły dotąd około 4,7 mln kont należących do użytkowników poniżej 16. roku życia.