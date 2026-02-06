TikTok, Instagram i Facebook z ograniczeniami? Niemcy rozważają zakaz dla nieletnich

Aktualizacja: 06.02.2026 16:19 Publikacja: 06.02.2026 15:18
W Niemczech narasta debata na temat potencjalnie negatywnego wpływu mediów społecznościowych na dzieci
Od czasu, gdy Australia jako pierwszy kraj wprowadziła w ubiegłym roku zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci, coraz więcej państw w Europie podejmuje podobne kroki, obawiając się negatywnego wpływu tych platform na młodych ludzi.
CDU jest największą partią w koalicyjnym rządzie Niemiec, w którego skład wchodzi również centrolewicowa SPD.
Szef wpływowego skrzydła pracowniczego CDU, Dennis Radtke, powiedział, że „dynamiczny rozwój mediów społecznościowych” wyprzedza edukację medialną.
– W wielu miejscach media społecznościowe są zbiorem nienawiści i fałszywych informacji. Dlatego popieram pomysł pójścia śladem Australii i wprowadzenia limitu wiekowego – powiedział Radtke w rozmowie z agencją Reutera.
Dziennik „Bild” poinformował, że lokalne struktury CDU z kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn złożyły wniosek, który ma być przedyskutowany na nadchodzącym krajowym zjeździe partii w dniach 20-21 lutego.
– Ustawowy minimalny wiek 16 lat dla otwartych platform, połączony z obowiązkową weryfikacją wieku, wyznacza jasną granicę ochronną i uwzględnia szczególne potrzeby rozwojowe młodych ludzi – cytuje treść wniosku „Bild”.
Gazeta nie sprecyzowała, których dokładnie platform miałyby dotyczyć ograniczenia, wskazała jednak, że w dokumencie wymieniono TikToka, a także należące do Meta serwisy Instagram i Facebook.
„Bild” zacytował sekretarza generalnego CDU Carstena Linnemanna, który zadeklarował poparcie dla surowych ograniczeń wiekowych. – Jestem za dostępem do mediów społecznościowych od 16. roku życia – powiedział gazecie.
– Dzieci mają prawo do dzieciństwa. Musimy chronić je także w świecie cyfrowym przed nienawiścią, przemocą, przestępczością i manipulacyjną dezinformacją. W mediach społecznościowych są narażone na treści, których nie potrafią właściwie ocenić i przetworzyć – dodał.
Agencja Reutera przypomina, że w Niemczech narasta debata na temat potencjalnie negatywnego wpływu mediów społecznościowych na dzieci. W ubiegłym roku rząd powołał specjalną komisję, która ma zbadać sposoby ochrony młodych ludzi przed możliwymi zagrożeniami w internecie. Oczekuje się, że komisja przedstawi raport jeszcze w tym roku.
Szef organu zrzeszającego regulatorów mediów na szczeblu krajów związkowych, Thorsten Schmiege, powiedział agencji Reuters, że takie problemy jak cyberprzemoc, molestowanie seksualne w sieci i mowa nienawiści są traktowane bardzo poważnie.
Niemcy to kolejny kraj na świecie, który chce chronić dzieci przed negatywnymi treściami w internecie. Pierwsza była Australia, gdzie zakaz zaczął obowiązywać 10 grudnia 2025 r. Komisarz ds. bezpieczeństwa w sieci (eSafety Commissioner) poinformował, że platformy usunęły dotąd około 4,7 mln kont należących do użytkowników poniżej 16. roku życia.
Teraz podobne przepisy szykują Hiszpania, Grecja, Francja i Wielka Brytania. Prezydent Emmanuel Macron chce, aby zakaz wszedł w życie we Francji wraz z początkiem roku szkolnego we wrześniu. Natomiast Słowenia i Dania pracują nad projektem ustawy zakazującej dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 lat.
