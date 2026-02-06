Reklama

TikTok, Instagram i Facebook z ograniczeniami? Niemcy rozważają zakaz dla nieletnich

Współrządząca w Niemczech Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) rozważa ograniczenie dostępu do platform społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia - poinformowali wysocy rangą działacze partii. To kolejny kraj na świecie, który chce wprowadzić takie przepisy.

Publikacja: 06.02.2026 15:18

W Niemczech narasta debata na temat potencjalnie negatywnego wpływu mediów społecznościowych na dzie

W Niemczech narasta debata na temat potencjalnie negatywnego wpływu mediów społecznościowych na dzieci

Foto: Urszula Lesman/ Fotorzepa

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Niemcy rozważają wprowadzenie ograniczeń dla dzieci na platformach społecznościowych?
  • Jakie kraje na świecie już wprowadziły podobne zakazy i jakie są ich plany na przyszłość?
  • Jakie inne europejskie kraje planują wprowadzenie regulacji dotyczących dostępu dzieci do mediów społecznościowych?

Od czasu, gdy Australia jako pierwszy kraj wprowadziła w ubiegłym roku zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci, coraz więcej państw w Europie podejmuje podobne kroki, obawiając się negatywnego wpływu tych platform na młodych ludzi.

CDU jest największą partią w koalicyjnym rządzie Niemiec, w którego skład wchodzi również centrolewicowa SPD.

Czytaj więcej

Emmanuel Macron forsuje ograniczenia w korzystaniu z social mediów przez dzieci
Globalne Interesy
Koniec ery „dzieci TikToka”? Francja i Wielka Brytania chcą zakazu social mediów

CDU chce iść śladem Australii

Szef wpływowego skrzydła pracowniczego CDU, Dennis Radtke, powiedział, że „dynamiczny rozwój mediów społecznościowych” wyprzedza edukację medialną.

Reklama
Reklama

– W wielu miejscach media społecznościowe są zbiorem nienawiści i fałszywych informacji. Dlatego popieram pomysł pójścia śladem Australii i wprowadzenia limitu wiekowego – powiedział Radtke w rozmowie z agencją Reutera.

Czytaj więcej

Dziewczęta korzystają z mediów społecznościowych intensywniej niż chłopcy
IT
Cyberprzemoc, AI i sześć kont społecznościowych. Świat polskich nastolatków ery smartfona

Dziennik „Bild” poinformował, że lokalne struktury CDU z kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn złożyły wniosek, który ma być przedyskutowany na nadchodzącym krajowym zjeździe partii w dniach 20-21 lutego.

– Ustawowy minimalny wiek 16 lat dla otwartych platform, połączony z obowiązkową weryfikacją wieku, wyznacza jasną granicę ochronną i uwzględnia szczególne potrzeby rozwojowe młodych ludzi – cytuje treść wniosku „Bild”.

Czytaj więcej

Monika Rosa
Społeczeństwo
Monika Rosa: Projekt ograniczający dzieciom dostęp do platform powinien powstać jak najszybciej

Gazeta nie sprecyzowała, których dokładnie platform miałyby dotyczyć ograniczenia, wskazała jednak, że w dokumencie wymieniono TikToka, a także należące do Meta serwisy Instagram i Facebook.

Reklama
Reklama

Narastająca debata o bezpieczeństwie dzieci w sieci

„Bild” zacytował sekretarza generalnego CDU Carstena Linnemanna, który zadeklarował poparcie dla surowych ograniczeń wiekowych. – Jestem za dostępem do mediów społecznościowych od 16. roku życia – powiedział gazecie.

– Dzieci mają prawo do dzieciństwa. Musimy chronić je także w świecie cyfrowym przed nienawiścią, przemocą, przestępczością i manipulacyjną dezinformacją. W mediach społecznościowych są narażone na treści, których nie potrafią właściwie ocenić i przetworzyć – dodał.

Czytaj więcej

Polacy dostrzegają problem nadmiernej aktywności dzieci i młodzieży w portalach społecznościowych
Społeczeństwo
Sondaż: Czy dostęp do mediów społecznościowych powinien być dopiero od 16. roku życia?

Agencja Reutera przypomina, że w Niemczech narasta debata na temat potencjalnie negatywnego wpływu mediów społecznościowych na dzieci. W ubiegłym roku rząd powołał specjalną komisję, która ma zbadać sposoby ochrony młodych ludzi przed możliwymi zagrożeniami w internecie. Oczekuje się, że komisja przedstawi raport jeszcze w tym roku.

Szef organu zrzeszającego regulatorów mediów na szczeblu krajów związkowych, Thorsten Schmiege, powiedział agencji Reuters, że takie problemy jak cyberprzemoc, molestowanie seksualne w sieci i mowa nienawiści są traktowane bardzo poważnie.

Europa szykuje własne regulacje

Niemcy to kolejny kraj na świecie, który chce chronić dzieci przed negatywnymi treściami w internecie. Pierwsza była Australia, gdzie zakaz zaczął obowiązywać 10 grudnia 2025 r. Komisarz ds. bezpieczeństwa w sieci (eSafety Commissioner) poinformował, że platformy usunęły dotąd około 4,7 mln kont należących do użytkowników poniżej 16. roku życia.

Reklama
Reklama

Teraz podobne przepisy szykują Hiszpania, Grecja, Francja i Wielka Brytania. Prezydent Emmanuel Macron chce, aby zakaz wszedł w życie we Francji wraz z początkiem roku szkolnego we wrześniu. Natomiast Słowenia i Dania pracują nad projektem ustawy zakazującej dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 lat.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy media społecznościowe
UE oczekuje, że TikTok zmieni sposób działania swojej usługi w Europie, aby chronić nieletnich
Globalne Interesy
Astronomiczna kara dla TikToka? UE oskarża aplikację o uzależnianie użytkowników
Pinterest ogłosił, że zwolni do 15 proc. swojej załogi oraz ograniczy powierzchnię biurową w ramach
Globalne Interesy
Pracownicy giganta po cichu stworzyli narzędzie do sprawdzania zwolnień. Sami stracili pracę
Decyzja Apple o wejściu w segment „składaków” nie jest przypadkowa. Segment ten cechuje się niezwykł
Globalne Interesy
Tak ma wyglądać pierwszy składany iPhone. Wyciekły data premiery, cena i specyfikacja
Start rakiety Proton z kosmodromu w Kazachstanie. Po czasach rosyjskiej potęgi kosmicznej pozostało
Globalne Interesy
Rosja ma pierwszą prywatną rakietę kosmiczną. Wspierają ją nacjonaliści z „Frontu Ludowego”
Starlink Elona Muska jest największą siecią satelitów na świecie
Globalne Interesy
Starlink Elona Muska jak domek z kart? Nowe badania alarmują
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama