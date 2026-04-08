Adam Back nie jest obcy społeczności kryptowalutowej. Był jednym z pierwszych uczestników ruchu Cypherpunks, który dał początek idei cyfrowej waluty. W 2002 r. stworzył system Hashcash do walki ze spamem. W 2008 r. właśnie ten system Satoshi Nakamoto wymienił w białej księdze Bitcoina jako fundamentalny element przyszłego systemu rynku kryptowalut.

To Back opisał Bitcoina

Na Backa wskazuje wiele innych czynników: domniemane brytyjskie pochodzenie Satoshiego Nakamoto, udział w kryptograficznych listach mailingowych, niezbędna wiedza techniczna, a także podobieństwa w słownictwie, gramatyce i poglądach na temat pieniądza elektronicznego.

Według „New York Timesa”, pod koniec lat 90. Back opisał niemal wszystkie kluczowe elementy przyszłego Bitcoina: zdecentralizowaną sieć, ograniczoną podaż, publiczny i weryfikowalny protokół, ochronę przed podwójnym wydatkiem oraz emisję nowych monet wraz z rosnącymi kosztami obliczeniowymi. Gazeta zwraca również uwagę na chronologię wydarzeń: w okresie aktywności Satoshiego, Back praktycznie nie wykazywał zainteresowania Bitcoinem, ale szybko zaangażował się w projekty kryptowalutowe po jego zniknięciu z sieci.

Gazeta przyjrzała się również innym kandydatom do roli Nakamoto, w tym Nickowi Szabo, Halowi Finneyowi, Lenowi Sassamanowi, Peterowi Toddowi i Craigowi Wrightowi. Jednak żaden z nich nie pasuje do opisu twórcy wiodącej kryptowaluty. Tylko Back ma z nim tak dużo wspólnego.

Majątek Satoshi Nakamoto to 100 mld dol.

Jedynym sposobem na ostateczne potwierdzenie tożsamości twórcy kryptowaluty byłoby uzyskanie dostępu do jednego z portfeli i przeprowadzenie transakcji lub podpisanie wiadomości kluczem prywatnym. Jednak sam Back zaprzeczył, że to on stoi za stworzeniem Bitcoina i nazwał wyliczone podobieństwa – przypadkowymi. Odmówił udostępnienia metadanych z wczesnych wiadomości e-mail w celu weryfikacji kluczowej teorii śledztwa. Na razie więc wnioski z publikacji pozostają jedynie spekulacjami. Dziennikarze nie dysponują bezpośrednimi dowodami.

Jeśli ustalenia NYT co do Backa się potwierdzą, konsekwencje dla rynku kryptowalut mogą być znaczące. Satoshi posiada 1,1 miliona bitcoinów o wartości około 100 miliardów dolarów. Nigdy nie zostały wymienione. Ujawnienie tożsamości twórcy Bitcoina niesie ze sobą również ryzyko dla właściciela tak dużej liczby aktywów. Stanie się on celem przestępców, organów regulacyjnych i podatkowych. Pojawienie się konkretnego założyciela podważyłoby ideę Bitcoina jako zdecentralizowanego systemu bez lidera.